Crónica: ¿Quién asesinó a César Godínez y porqué?

El crimen del talentoso muchacho hispano sigue sin resolver

La familia de la víctima implora que caiga todo el peso de la ley al responsable Crónica asesinó César Godínez. El propio hogar de uno en teoría debería ser el lugar más seguro para toda persona, pero lastimosamente no siempre es el caso y de César Godínez Naba es un claro ejemplo de ello. La semana pasada el chico de apenas 20 años fue asesinado a sangre fría en su propio apartamento en Atlanta (Georgia). La pérdida de un hijo es lo peor que le puede pasar a una madre o padre y el sábado pasado fui testigo de uno de estos momentos tan trágicos ya que acudí al funeral del pobre César. “Te amo hijo… Extraño mucho tu voz”, son solo algunas de las frases que repetía insistentemente su madre en medio de un llanto inconsolable. Una cruda realidad: Crónica asesinó César Godínez La mamá del muchacho cuya identidad prefiero reservar debido por su seguridad dijo muchas veces que no podía entender porqué le habían arrebatado la vida de esa manera tan vil y salvaje a su muchacho, quien considera fue siempre bueno y alguien que solía dedicarse de lleno a todo lo que se proponía en la vida. Y al parecer la señora no es la única que cree eso, pues el día del sepelio, la funeraria estaba repleta, al punto de que ya no había más estacionamientos y tanto la sala donde yacía el cadáver de César como los pasillos aledaños estaban completamente llenos. Sillas ya no cabía ni una más, así que a la mitad de los asistentes les tocó estar parados.

Camisetas con el rostro del muchacho: Crónica asesinó César Godínez Como un acto simbólico para expresar que siempre lo van a recordar y llevar en sus corazones, la mayoría de los que acudieron al funeral de César, entre los que había muchos jóvenes, vestían de blanco y en sus camisetas figuraba la cara del jovencito que el próximo 28 de diciembre cumpliría los 21 años. Lamentablemente, el o los delincuentes que lo asesinaron, no lo dejaron alcanzar esa edad, pues el pasado viernes llegaron hasta su apartamento y dispararon varias ráfagas hacia el interior de este, donde justamente se encontraba César. ¿El motivo? Sigue siendo un verdadero misterio y de esos hampones, también se sabe muy poco. Archivado como: Crónica asesinó César Godínez

Todavía lo encontraron con vida Cuando los agentes del Departamento de Policía de la ciudad de Brookhaven acudieron al llamado de los vecinos de César que reportaron haber escuchado una serie de balazos, encontraron al joven inconsciente en la entrada de su apartamento y con múltiples heridas, pero todavía con vida. El muchacho fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, pero tristemente, el personal médico que lo atendió en el hospital, nada pudo hacer para salvarle la vida, puesto que las lesiones eran demasiado graves, así es que no tuvieron más remedio que declararlo muerto en el acto. Archivado como: Crónica asesinó César Godínez

“¡Justicia!, es lo que queremos” En una breve conversación que sostuve de manera informal con la madre del joven fallecido y no digo entrevista, porque en realidad no fue eso debido a las circunstancias, ella me recalcó que su muchacho era tranquilo y dedicado a sus estudios. Por eso dijo que no entiende para nada qué es lo que le pasó. Lo que sí tiene bien claro es que quiere que se haga justicia y que el crimen de César no vaya a tornarse en otro más de esos tantos que quedan en la impunidad, en especial porque a veces cuando se trata de latinos, las autoridades no les ponen el mismo empeño a las investigaciones. Archivado como: Crónica asesinó César Godínez

Producto de un altercado con alguien Hasta el momento la policía de Brookhaven cree que el asesinato de Cesar a lo mejor no fue algo premeditado, sino que todo apunta a que sostuvo un altercado verbal con alguien en la puerta de su vivienda y que luego trató de encerrarse, pero ya fue demasiado tarde, pues las balas lo alcanzaron. “Instamos a cualquier persona que tenga información sobre este homicidio que por favor nos llame al 404.637.0636 o a la Unidad de Alto al Crimen al 404. 577.TIPS (8477). Pueden hacer sus denuncias o proporcionarnos pistas de manera anónima si así lo desean”, indicaron las fuentes policiales. Archivado como: Crónica asesinó César Godínez

Juventud en decadencia No me extrañaría en lo absoluto que el responsable de la muerte de César haya sido otro joven latino. Y es que duele decirlo, pero lastimosamente hoy más que nunca la juventud está en decadencia. Los jóvenes suelen creerse invencibles o pensar que nunca les pasará nada malo. Ignoran que la vida solo es una y que no retoña más. Por eso los vemos ahí haciendo carreras clandestinas con sus autos deportivos y agarrándose a plomazos entre ellos por mínimas diferencias. La mayor parte de ellos son jóvenes nacidos o crecidos acá en Estados Unidos, donde lamentablemente nunca fueron disciplinados por sus padres. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima. Archivado como: Crónica asesinó César Godínez