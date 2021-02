Crónica: Prisioneros se rebuscan por escapar de la cárcel

Como si se hubieran puesto de acuerdo, una mujer y un hombre intentan fugarse

Sin embargo, solo uno de ellos logró su cometido y ahora lo están buscando

Crónica prisioneros escapar cárcel. “Por favor ayúdenme” (Please help me) gritaba desesperada una reclusa de la cárcel del Condado de Hall, en Georgia, al mismo tiempo que golpeaba la puerta de su celda.

Su auxilio llegó casi de inmediato. Uno de los guardias de seguridad que cuida ese precinto y que estaba más cercano, se apresuró para ir a verificar qué pasaba.

Al asomarse vio a la mujer tirada en el piso, por lo que abrió la celda de inmediato. Una vez adentro intentó ayudarla dándole primeros auxilios, sin imaginarse lo que le esperaba.

Y es que la reclusa se levantó abruptamente, tomó la cuerda del radio del uniformado, se lo puso alrededor de su garganta y comenzó a apretarlo con todas sus fuerzas.

Simultáneamente, la interna tomó las llaves de las celdas como para intentar abrir las puertas del reclusorio y así poderse dar a la fuga, pero su sueño no se hizo realidad.

Y es que Ashley Kay Dawson, de 41 años, no contaba con que el guardia había solicitado refuerzos antes de entrar a tratar de socorrerla. Los compañeros del oficial que aparecieron en el acto se sorprendieron al ver la escena, pero reaccionaron de inmediato en contra de la mujer, a quien no tardaron nada en someter.

Ashley fue apresada en el acto y terminó esposada, mientras que el oficial que atacó solo quedó con unas marcas rojas en su cuello, de acuerdo con los expedientes judiciales.

La prisionera ahora enfrenta cargos extra por asalto agravado en perjuicio de un agente de la ley e intento de fuga, entre otros.

