Crónica: ¿Por qué un tiro en la cabeza a un hombre desarmado?

“¡¡Bam!!”. Y se hizo de noche. Del resto no se acuerda Ángel Mendivil Pérez. Han pasado meses y aún es una pesadilla que no puede entender.

Todo empezó cuando se enamoró de su novia mexicana, siendo él un estadounidense recién salido de la adolescencia. Ella era demasiado linda, no pudo resistirse a su encanto.

Él en Arizona, en Nogales… ella en México, les separaba la poca distancia que une el paso fronterizo Dennis DeConcini.

De aquellos amores encendidos de frontera a frontera surgió un embarazo que ambos recibieron con felicidad después del primer susto. Pero decidieron seguir viviendo separados, cada uno en su lado, hasta después decidir qué hacer.

A CBP Officer Shot An American In The Head. 6 Months Later, CBP Won’t Say Why. Customs and Border Protection won’t say much about how one of its officers came to shoot Angel Mendivil Perez. https://t.co/aZKltFuo3Z #USRC pic.twitter.com/HWC2zyFha1

