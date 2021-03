Crónica: Por fin, el caso de un “honesto” violador de niños

La identidad de la menor y si tenía algún parentesco con el imputado es una información que no ha sido revelada por las autoridades a cargo de la pesquisa.

Las autoridades locales aceptaron el trato y aunque de esa manera ayudaron a que el castigo que Báez Díaz merecía no fuera tan severo. También le ahorraron mucho al Estado.

Tras ser arrestado por la policía y luego interrogado por la Fiscalía, Jaime sorprendió a todos con una inusual oferta: se declararía culpable a cambio de no ir a juicio.

Durmiendo con el enemigo en casa

También recalcaron que es vital saber con quién se comparte la vivienda, pues las estadísticas no mienten: la mayoría de las violaciones que ocurren en Estados Unidos son cometidas por personas conocidas -ya sea familiares o amigos- de las víctimas.

En pocas palabras, se cumple a cabalidad el título de aquella famosa película de hace un par de décadas ‘Sleeping with the enemy’ (‘Durmiendo con el enemigo’), por lo cual esta historia es un recordatorio de que no podemos fiarnos de nadie. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.

