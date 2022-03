Y es que mucha gente hoy en día está cometiendo el terrible error de meter en sus hogares a terceras personas, pero al final la relación termina mal, ya sea porque no les pagaron a tiempo lo acordado o cuando tienen un comportamiento diferente al que esperaban, y este literalmente fue el caso de un hispano que reside en Georgia.

Crónica Policía latino cama. Dicen por ahí que “más vale solo que mal acompañado” y cuanta razón tienen, pero contrario a lo que muchos creen, esto no aplica solo para las parejas, sino que también al momento de armar sociedades, escoger amistades y hasta compañeros de vivienda, más conocidos en inglés como ‘roommates’.

Y es que ya casi era la medianoche y su ‘roommate’ seguía en la sala bebiendo cervezas con su hijo, riéndose y hasta gritando quién sabe porqué. Eso molestó mucho a Manuel, al punto que se levantó enojado y comenzó a discutir con la pareja de manera muy acalorada. Al ver que no querían entender, el centroamericano le lanzó al piso sus latas con licor. Archivado como: Crónica Policía latino cama

Manuel esperaba que esa noche fuera diferente, porque las anteriores, la mujer a la cual le rentaba la otra recámara de su apartamento casi no lo había dejado descansar pues se la pasaba tomando y haciendo mucho ruido con su hijo mayor de edad. Cuán equivocado estaba el joven catracho.

Lo levantaron cuando estaba acostado con su pequeño

El muchacho en ese momento ya se encontraba tratando de conciliar nuevamente el sueño al lado de su niño. De ahí lo levantaron las autoridades. Le tocaron tan insistentemente a su puerta y fuerte, que por más que trató de hacerse el desentendido no tuvo más remedio que levantarse para rendir cuentas.

“Necesito descansar. Es todo lo que quiero y ellos no me dejan”, le explicó en español a los representantes de la ley y el orden. “¿Tu los golpeaste a ellos?”, le preguntaron a lo que de inmediato respondió negativamente. “Solo les tiré sus bebidas porque este es mi apartamento y nunca me permiten dormir a gusto”. Archivado como: Crónica Policía latino cama