El Departamento de Policía de Newnan, al sur de Atlanta, comentó que, a partir de esta semana a parar choferes, pero no necesariamente para multarlos como hacía antes, sino que, para algo muy bueno, darles su ‘regalito’ por estar comprometidos con su misma causa de mantener seguras las calles y carreteras.

Pero este ya no necesariamente será el caso en una importante localidad de Georgia que está haciendo algo completamente inusual en beneficio de quienes transitan por sus calles en sus vehículos: ha comenzado a premiar a los conductores que son sorprendidos cumpliendo a cabalidad con las disposiciones del reglamento vial de ese estado.

Y es que la policía de Newnan ha recibido cientos de tarjetas de regalo, tanto para comprar alimentos como para combustible, así como bonitos llaveros y stickers, entre otros regalos. Los muchachos que sean descubiertos manejando correctamente, serán detenidos para entregarles su premio.

Obviamente eso no significa que los uniformados no van a estar al pendiente de aquellos choferes temerarios a quienes lo que menos les importa es acatar las reglas de tránsito. Quienes sean descubiertos pasándose semáforos en rojo, irrespetando las señales de alto, con los teléfonos en sus manos, etc. Recibirán sus respectivas infracciones.