Crónica: Policía hispano se queda sin trabajo por metiche.

El oficial intervino en el arresto de un sospechoso de conducir borracho.

Gracias a su acción, el irresponsable chofer ahora podría salirse con la suya.

Un conductor hispano de Florida salió de un bar tras haberse tomado un “par de tragos” y se pasó un semáforo en rojo, razón por la cual lo paró un policía del estado.

“Manuel Abreu confesó que había bebido algunas cervezas en un casino local. Emanaba un fuerte olor a licor, sus ojos estaban brillantes y llorosos y hablaba de manera errática”, escribió en su reporte el oficial de Florida Highway Patrol, J.F. Domínguez.

El patrullero le hizo algunas pruebas de sobriedad a Abreu para determinar su nivel de intoxicación y no pasó ninguna, por lo que le dijo que quedaría bajo arresto.

Antes de esposarlo, como gesto de cortesía, el agente le ofreció al conductor la oportunidad de que hiciera una llamada a alguien que pudiera llegar a recoger su vehículo y así no tener que remolcárselo, lo que le ahorraría dinero y contratiempos.

Sin pensarlo dos veces, Abreu, de 50 años, tomó su teléfono y llamó a alguien. El oficial entonces lo esposó y sentó en el asiento trasero de su unidad antes de trasladarlo hacia su precinto para hacerle otros exámenes que mostrarían exactamente si se había excedido consumiendo licor o no.

Mientras que el patrullero esperaba a que apareciera el allegado de Abreu, llegó una camioneta civil, pero con luces policiales prendidas.

Domínguez sabía que se trababa de un colega, pero pensó que estaba ahí para asegurarse de que todo estuviera bien u ofrecerle ayuda con algo, o simplemente brindarle apoyo en su trabajo, pero cuán equivocado estaba.

Apareció el teniente del Departamento de Policía de Hialeah, Luis Lahera, quien está a cargo de uno de los precintos policiales de esa ciudad.

Según lo descrito por el patrullero estatal, el oficial de alto rango se acercó a su patrulla y sin permiso de nadie, abrió la puerta trasera donde estaba sentado el detenido.

Entonces comenzaron a hablar en español y el preso le preguntó que sí debía o no someterse a las pruebas. El oficial Domínguez lo interrumpió entonces y le dijo a Lahera que por favor no interviniera dándole ningún tipo de información.

“No obstante, el teniente le dijo en español al sospechoso de que no se sometiera al resto de pruebas a lo que el señor Abreu respondió que estaba bien. Luego al llegar a la cárcel, ya no quiso hacérselas a pesar de que inicialmente me dijo que las tomaría”, escribió Domínguez en su reporte.