"¡No bronca… no problem… no coca, solo Bud Light!": Crónica Policía hispano camioneta.

Cuando lo levantaron, Jilmo pasó a una nueva etapa: proferir puras bobadas. “No bronca…”, les dijo como mil veces a los agentes para hacerles ver de que no estaba resentido con ellos por el porrazo que acababa de sufrir. “No problem…”, les insistía, pero eso absolutamente para nada les sirvió.

"Hey güero, yo no perico… no coca, solo Bud Light", le decía al agente anglosajón para dejarle saber que no le hacía a las drogas, sino que solamente a las cervezas. "Lo siento no hablo español", le respondía el representante de la ley y el orden. "Moreno no perico… no coca", le dijo entonces al policía afroamericano que también lo ignoró.