La Teniente Brandi Sánchez, de 39 años, es una policía hispana que protagonizó un momento bochornoso el fin de semana pasado.

No se le ocurrió otra cosa que tener sexo en el trabajo con el sargento Lambros Gavalas, de 46 años.

Faltaban cinco minutos para que el turno de Sánchez terminara en el edificio de la Sección de Asistencia Familiar en Tribeca.

Otra sargento que se encontraba en el edificio en ese momento, fue al baño y encontró a nuestra sexy policía enfrascada en un encuentro tórrido con el sargento Gavalas, según leo en The Post.

Imagina el asunto.

A NY Female police officer alleged to have had drunken bathroom sex while on the job

Lt Brandi Sanchez and her unidentified male lover were stripped of their guns and badges for the alleged rendezvous in a dept bathroom inside a building used by NYPDhttps://t.co/qIYNRmZ5qS

— Ian D Fifer (@IanF9) January 22, 2020