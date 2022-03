Por lo general, al ver eso de lejos se tiende a pensar lo típico, que se trata de algún accidente y tiende a disminuir la velocidad. Muy rara vez que piensa en buscar una ruta alterna, y cuando uno cae en cuenta de que en realidad se trata de un retén de las autoridades locales ya es demasiado tarde, no hay vuelta atrás.

Ahí era donde estaban el montón de patrulleros esperándolos con los brazos abiertos para indagar por qué es que tomaron la decisión de tratar de no evitar a toda costa ese control de seguridad. Muchos acabaron presos por diferentes motivos y al final, el sheriff se jactó de su glorioso y efectivo plan. Archivado como: Policía engaña falso retén

Lo que dichos automovilistas ignoraban era que de haber seguido en la ruta que llevaban nada les hubiera pasado, puesto que todo se trataba de una patraña. Y es que ese no era el retén, sino que el verdadero los esperaba en la salida justo que ellos tomaron muy obedientes en un intento por evadirlo.

Policía engaña falso retén: Tan solo esa vez cayeron 30 individuos

De acuerdo con los reportes oficiales, tan solo en esa operación efectuada el sábado, cayeron tres decenas de personas, algunos de los cuales llevaban drogas consigo, armas de manera ilícita o tenían sus licencias revocadas por haber cometido previamente infracciones graves al reglamento vial.

Según Mitchum desde que comenzaron con esta táctica hace ya casi tres años, su departamento ha arrestado a unos 200 sujetos, por lo cual la considera adecuada y “necesaria para mantener segura sus comunidades. La pregunta del millón acá es ¿será legal engañar a la gente? Me imagino que ahora que todo ha salido a la luz no saldrá quien lleve el caso a los tribunales, así que pronto sabremos si se puede hacer o no algo así. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.