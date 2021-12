Crónica Policía acribilla hispano. Don Miguel decidió no acompañar a la iglesia a su esposa e hijas. Prefirió quedarse en casa para hacer un par de tareas que tenía pendientes, pues solía ocuparse de arreglar cualquier cosa que necesitaba reparación. Muy mala decisión del hombre. No tenía ni idea de que la muerte lo estaba rondando ahí mismito.

Cuando su esposa regresaba del templo con sus dos pequeñas criaturas un par de horas más tarde, notó algo raro en el vecindario. Vio que estaba lleno de patrullas y ambulancias, no tenía la mínima idea del violento incidente que acababa de ocurrir justo afuera de su casa en el que su esposo había perdido la vida.

Aunque aún no se ha revelado exactamente cuántos tiros recibió, un par de vecinos me contaron que fueron muchos. Contaron entre 12 y 15 disparos, todos provenientes de las armas de los oficiales. Don Miguel quedó ahí tirado en el driveway del que fue su hogar durante la última década.

“Lo asesinaron como si fuera un animal”

Ayer que visité la casa de don Miguel, me encontré con Iris, su esposa. La mujer está desconsolada. “Dejaron a mis dos pequeñas sin su papá. Es injusto”, me dijo antes de contarme de que estaba convencida que la policía no le dio ni la más mínima oportunidad de dialogar para que todo terminara pacíficamente.

"Sí, él estaba armado. La pistola es legal y tengo permiso del Estado para tenerla. El problema fue que, si él no hubiese sido hispano, habrían llamado negociadores para convencerlo y evitar que todo acabara mal, pero en lugar de eso, le dispararon entre todos como quisieron", declaró la acongojada madre.