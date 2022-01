Crónica: Polémico caso de abuso sexual infantil en Georgia

Familia del sospechoso alega que “tienen al hombre equivocado”

Una niña de 4 años fue violada y su propio papá está pagando por ello Crónica abuso sexual infantil. Un hombre de nacionalidad hondureña y que reside en Georgia acaba de cumplir el primer año tras las rejas acusado de un horrendo delito: ultrajar sexualmente a su propia hijita. Su familia alega que él es inocente y que el verdadero culpable de dicha vejación anda libre y quien sabe si haciéndole más daño a otras inocentes criaturas. Jeyson Javier Ramírez Carrillos, de 29 años fue arrestado a principios de 2021 por el Departamento de Policía del condado de Gwinnett acusado de uno de los peores delitos que puede cometer un ser humano en contra de un ser inofensivo e inocente. El catracho enfrenta cargos por haber sodomizado a una pequeña niña de 4 años. Lo que tenía en su teléfono lo hundió Pero eso no es todo. Cuando lo apresaron, los agentes esculcaron entre sus pertenencias y en su celular encontraron "pornografía infantil", según dijeron a MundoHispánico. En ese momento, las autoridades no revelaron el parentesco entre de la víctima y el imputado o si ambos residían en el mismo domicilio a fin de "no afectar la investigación en curso y porque hay una menor de edad involucrada". El domingo publiqué la fotografía de Jeyson en mi página profesional de Facebook y la reacción de mi audiencia fue increíble, a pesar de la poca información que había hasta el momento sobre el caso. Más de 3 mil personas compartieron la publicación y casi un millar se atrevieron a exponer sus comentarios, obviamente la mayoría en contra de las acciones del sospechoso.

Salieron en su defensa sin dudarlo Muchas otras personas me escribieron en privado para dejarme saber sus opiniones al respecto o incluso, hablarme de otros casos similares que todavía no han salido a la luz. Pero entre tantos mensajes, hubo varios que atrajeron mi atención: amistades y familiares del hondureño, quienes lo defendían a capa y espada. Aunque no estoy seguro si ellos se conocen entre sí, todos coincidieron en que confían en su inocencia y, de paso, me aportaron datos que no me esperaba. Me reservaré a exponer sus identidades debido a que me escribieron en privado, pero sí les contaré la otra versión de la historia, lo que según ellos es la verdad detrás del abuso que ha sufrido la niña.

Separado de la madre de la menor Resulta que la pequeña víctima es la hijita biológica de Jeyson y según lo que me dijeron, él y la madre de la menor están separados desde hace algún tiempo y ella ya tiene a otro hombre a su lado. Los allegados de Jeyson aseguran que ese día en que fue detenido le tocaba estar con la pequeña y que él notó algo extraño en ella. Tras revisarla e interrogarla, descubrió que había sido sodomizada y que eso le molestó muchísimo, como era de esperarse. Entonces, me cuentan que le tomó fotos a la niña desnuda donde evidenciaba las marcas y se las mandó a su exmujer, y que ese fue su tremendo error. Sin pensarlo dos veces, la madre llamó al 911 y lo denunció.

"El responsable tiene que ser el padrastro" Al ver los mensajes de su ex, las autoridades consideraron que tenían suficientes pruebas en su contra y fueron tras él. Lo hallaron en su casa, aún con la pequeña y lo arrestaron en el acto. Los allegados de Jeyson aseguran que lo ignoraron por completo. Que solo se basaron en las imágenes y que no les importó ni siquiera oír su versión de los hechos. "El verdadero violador está libre. Ahí lo tiene esa señora en su propia casa al lado de la niña, mientras que a su papá lo metieron preso a propósito", denunció una de mis fuentes. Prácticamente alegan que el responsable de tal abuso es el padrastro de la infante, cuya identidad también omitiré ya que legalmente él no ha sido el acusado, sino Jeyson.

El tiempo pasa y Jeyson no ve la luz al final del túnel Lo que sí es un hecho es que la policía local ya está enterada de estas alegaciones y solo espero que indaguen a fondo para que determinen responsabilidades y que el delito en perjuicio de la niña no vaya a quedar impune, pero que tampoco a un inocente le vaya tocar ser castigado por algo tan grave que ni siquiera hizo. Toca esperar, no hay de otra, pues los resultados de las pruebas de ADN todavía están en curso, aunque quiérase o no, Jeyson cometió un tremendo error al mandarle a su ex mensajes con fotos de su hijita desnuda. Eso en Estados Unidos es severamente castigado. Tenía que haber llamado a la policía de inmediato.

Ya es tiempo de que despertemos Sin embargo, mientras que este polémico caso se resuelve en los tribunales como debe de ser, nunca está de más instar a nuestra comunidad sobre los riesgos de meter a vivir a terceros en nuestros hogares. Si se sabe de casos que hasta los propios papás han abusado de sus hijos, qué más se puede esperar de padrastros, tíos, primos o cualquier tipo de amistades. Las estadísticas no mienten al afirmar que la mayoría de las violaciones contra menores las cometen personas allegadas o cercanas, que se ganaron la confianza de estos. El problema es que muchas veces, por ahorrarnos algo de dinero, nos ponemos a rentar habitaciones y exponemos de esa manera a los seres más nobles que Dios nos ha dado para que los amemos y protejamos.

¿Será que algún día acabarán los abusos infantiles? Yo sé que es duro para una madre soltera superarse y sacar adelante a sus hijos, pero no es imposible. Hoy en día sobran opciones para ganar algo extra de dinero, como por ejemplo haciendo ventas, etc. Y con algo así, no se exponen a un niño a caer en las garras de un pervertido, de esos que, créanlo o no, abundan allá afuera hoy en día. La historia de la niña de Jeyson no es la primera ni la única, y aunque duele decirlo, lastimosamente tampoco será la última. Diariamente un niño o niña es abusado en algún lugar del mundo y en sus propios hogares, lugar en donde se supone que más seguros deberían de estar. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.