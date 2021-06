Aunque la comida nunca le faltaba como es lo típico en las familias pobres que viven en el campo, de niño José anhelaba poder tener una bicicleta, un Nintendo, o por lo menos, un par de tacos para poder jugar fútbol, pero el dinero no alcanzaba para todo ello, así es que le tocó aguantarse las ganas.

Crónica pobreza dedicarse drogas. José nació en una familia muy pobre que residía en una de las tantas zonas rurales de México. A pesar de que quería y requería muchas cosas, no pudo tenerlas debido a los pocos recursos con los que contaban sus padres, así es que le tocó crecer con múltiples necesidades, al punto que apenas pudo completar sus estudios de primaria.

Ganaba poco y la plata no le alcanzaba: Crónica pobreza dedicarse drogas

No obstante, el efectivo que ganaba no era suficiente para suplir todas sus necesidades y mucho menos para complacer sus gustos, pues ahora quería vestirse con ropa de marca ¿y porqué no? Hasta tener su casita propia y un buen auto, para estar al mismo nivel que sus nuevos amigos, así es que se buscó otro trabajo.

Alguien le dijo que en las polleras de Gainesville pagaban bien y que ahí podía obtener buen dinero. Probó, pero tampoco le funcionó, así es que siguió explorando otras oportunidades. La construcción parecía la mejor oportunidad, pero el trabajo se le hizo demasiado agotador. No soportaba las inclemencias del tiempo, así es que renunció al poco tiempo. Crónica pobreza dedicarse drogas