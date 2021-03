Según el relato de las autoridades, William Tunchez salió de su hogar la noche anterior, supuestamente a encontrarse con un pariente. Sus familiares no supieron nada de él hasta que unos niños que jugaban por una vereda encontraron su cuerpo y avisaron a sus padres, quienes de inmediato llamaron al 911 para reportar la tragedia.

Willian Tunchez, de 21 años, fue reportado como desaparecido por parte de sus familiares en horas de la mañana del 16 de octubre, luego de que sus seres queridos se percataran en ese momento de que no había dormido en casa la noche anterior.

La pesquisa policial indica que William Tunchez llegó al lugar indicado donde lo esperaba la chica. Sin embargo, ella no estaba sola, pues Nicholas Evans le salió al paso y apuntó a la víctima con una pistola mientras le exigía que le entregase el efectivo.

Mal destino para todos por una falsa noche de placer

El asesinato de Willian Tunchez no solo le costó un irreparable dolor a él y a su familia, sino que también marcó el final de otras tres vidas, la de los sospechosos. Y es que a su corta edad, estos muchachos, que son ciudadanos estadounidenses, bien habrían podido ser lo que ellos se propusieran en el futuro.

Sin embargo, no se esmeraron por ser alguien en la vida, sino todo lo contrario, se esforzaron por delinquir y ahora van a tener que pagar el precio, muy alto por cierto. Fueron tontos, sin duda. Pero de su amarga experiencia, tanto como de la del pobre Willian Tunchez, todos podemos sacar alguna lección y esa es no confiarnos de nadie, porque no todo lo que brilla es oro.