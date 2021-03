Crónica: Perdonan a violador por solo sodomizar a niña

A criterio del exmandatario estatal, el hecho de que la menor no haya sido penetrada vaginalmente demuestra que su caso a lo mejor no fue real. Esto a pesar de que ya el imputado había sido encontrado culpable de las acusaciones en uno de sus tribunales.

Completamente errada

Mientras circulaba la noticia de la auto justificación de Bevin, los médicos y otros expertos se alinearon para afirmar que la ciencia del exgobernador de Kentucky estaba completamente errada.

George Nichols, exjefe de la medicatura forense de Kentucky, dijo al Courier Journal: “La violación no se prueba por la penetración del himen. No solo no conoce la ley, en mi humilde opinión, él claramente no conoce la medicina ni la anatomía”.

Rob Sanders, quien procesó el caso de Schoettle, acusó al exgobernador de Kentucky de ser “ignorante de la medicina y la ciencia en los casos de violación infantil”.