Crónica: Pelea entre pareja de novios termina con doble arresto.

Uno de ellos cacheteó al otro y terminó casi secuestrado y apaleado.

Policía asegura que esta clase de casos hoy son más comunes que antes.

Los celos nunca dejan de causar problemas en las parejas y ni siquiera en las del mismo sexo.

El pasado fin de semana la policía acudió al llamado de auxilio de un hombre que aseguraba lo tenían retenido en contra de su voluntad y que, de paso, lo estaban golpeando sin piedad.

Las autoridades del condado de Gwinnett (Georgia) acudieron al sitio indicado para rescatar a la víctima, pero al final descubrieron que no todo era como se lo habían pintado.

Y es que al llegar a la vivienda donde supuestamente estaba ocurriendo el delito se dieron cuenta de que se trataba de una disputa doméstica entre dos novios.

Tras interrogarlos a ambos por separado, los agentes tomaron la decisión de apresarlos a ambos.

Primero esposaron a José Harold Ventura, un hispano de 25 años, pues determinaron que este había hecho todo lo que pudo para evitar que Travis Tyrone Thomas se fuera de la casa, a lo cual legamente tenía derecho.

En su afán de detenerlo, según los oficiales, le pegó muchas veces en varias partes de su cuerpo, lo cual es considerado delito.

Pero tras indagar más a fondo, los agentes determinaron que todo comenzó con una discusión derivada de los celos, que con el paso de los minutos se fue tornando violenta.

Aparentemente el primero en perder el control fue Thomas, quien soltó la primera cachetada, lo cual también es considerado agresión simple. Fue entonces cuando el hispano sacó toda su ira que tenía retenida en su interior y comenzó a pegarle a su novio.

Por ello fue que ambos terminaron maniatados en el asiento trasero de una patrulla y posteriormente recluidos en la prisión de la localidad, donde un juez estatal les impuso una fianza de 2,600 dólares a José y de 650 dólares a Travis.

A pesar de que oficialmente ya no estamos en cuarentena, la vida para muchos aún no sigue igual pues todavía no ha vuelto la misma de antes debido al riesgo que hay de contagiarse con el COVID-19.

Y de acuerdo con las cifras que me han dado las autoridades debido a dichos “encierros forzosos” que provocan las cuarentenas, es que muchas parejas, tanto heterosexuales como homosexuales han terminado en líos legales.

Son tantos los casos que me han llegado de hombres que les pegaron a sus mujeres o viceversa y de padres a quienes se les pasó la mano disciplinando a sus hijos, pues, aunque hay cierta clase de castigo corporal hacia los menores que son avalados por la ley, por lo general la mayoría lo hacen al estilo Latinoamérica, lo cual es ilegal.

A todos quiero recordarles de que una detención por violencia doméstica o crueldad infantil es causa suficiente para que un inmigrante sea deportado, lo cual obviamente no cualquiera quiere, así que lo ideal es siempre apegarse a lo legal.

Las agresiones entre parejas no deberían de existir en ninguna circunstancia, pues lo mejor, en caso de que ya no se entiendan o no puedan llevarse bien, es separarse y que cada cual sea feliz por su lado.

En cuanto a las golpizas a los hijos ya para el siglo 21 deberían estar absueltas, pues existen muchos otros métodos de corregirlos, como quitándoles algo que ellos adoran, como lo es el celular, prohibiéndoles ver la televisión o jugar sus juegos favoritos.

Pegarles una o dos nalgadas bien puestas cuando se han pasado de la raya no es ilegal, pero dales con palos, correas, chancletas u otros objetos contundentes, es cárcel segura, y espero que ahora nos quede claro a todos.

Muchas gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.