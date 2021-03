Pero desgraciadamente el caso del pastor Renan Guandique no es el único de abuso sexual, pues él solo se suma a una larga lista de supuestos ministros de Dios que se aprovechan de su cargo o de cómo los ve su comunidad de fieles, para hacer sus fechorías.

Crónica pastores ojo huracán.El 2021 no ha sido el mejor año para las iglesias, pues los escándalos relacionados con gente religiosa parecen no tener fin. Y es que acaba de salir a la luz la historia de otro “pastor” que fue arrestado y acusado formalmente de abuso sexual en perjuicio de un niño.

El niño mostraba síntomas de abuso

“El niño mostraba síntomas de abuso. No quería jugar con sus compañeros ni participar en las actividades, así que fue cuestionado por su maestro y el psicólogo de la escuela”, me dijo la fuente que pidió mantener su anonimato para no meterse en problemas.

“Fue entonces cuando el niño contó lo que le hacía el abuelito desde que él y su mamá llegaron de Honduras”, agregó. A pesar de la gravedad de los cargos que enfrentaba, Guandique fue liberado unos días después de su detención tras pagar 250 mil dólares, el diez por ciento de lo que el juez estatal a cargo del caso le impuso como fianza, que en total fue de dos millones y medio de dólares.