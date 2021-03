López no tuvo misericordia en echarle la policía a Félix Arias, a pesar de que sabía de que éste sufre de insuficiencia renal. No tenía ni idea de que esa injusticia se le voltearía rápidamente.

Cuando le cayeron para apresarlo, supuestamente le encontraron una gran cantidad de dinero en efectivo (más de 150 mil dólares) aunque es un monto que aún no he podido confirmar de manera oficial con las autoridades.

Crónica: Lo que nadie sabe sobre el pastor Albert López

Ayer domingo, la iglesia que antes estaba a cargo de López no operó como de costumbre.

Y es que llegaron dos grupos de personas: los que apoyan al pastor y quienes están en desacuerdo con él.

Entre los que respaldan al líder religioso había varios armados. De hecho, uno de ellos, identificado como Luis Cobos, intentó evitar que yo efectuara mi trabajo.

Me corrió de la iglesia de una manera prepotente y amenazante, pero al ver que no le hice caso, llamó a la policía para que me corriera. Ante la indicación de las autoridades de que debía salir de la propiedad de inmediato, no tuve más remedio que acatar.

Sin embargo, más tardé yo en marcharme que en regresar. Y es que cuando los feligreses se dieron cuenta de cómo me habían tratado, decidieron no quedarse de brazos cruzados.

Se juntaron y comenzaron a exigirle a quienes estaban en el interior del templo que los dejaran entrar porque también ellos tenían ese derecho. Como les estaban impidiendo el paso, se armó un escándalo.

Hubo forcejeos, empujones y gritos, al punto de que varios de los presentes llamaron al 911.

Sí, nuevamente, por tercera vez en una semana, llegó la policía a poner orden en dicha congregación, pero en esta ocasión, afortunadamente, nadie terminó arrestado.

Las autoridades dejaron que ambas partes negociaran de manera pacífica y que llegaran a un acuerdo, pero los que están en contra del pastor salieron decepcionados.

Y es que aseguran que descubrieron que la propiedad y absolutamente todo en la iglesia está a nombre de López, así es que reemplazarlo no les será tan fácil como pensaban y ahora saben que les depara una larga batalla en las cortes.