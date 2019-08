“Espérame tantito, te doy un cheque de mi hermana, ¿sí?”, dijo Diana Sánchez.

“Bueno, mientras pueda cobrarse, está bien”, le contestaron.

Diana realmente necesitaba hacer el pago y quería dejar todo en orden antes de que naciera el bebé. Ya se sentía pesada y enorme, no aguantaba más el calor del verano de julio de 2018.

Pero el cheque de su hermana trajo el problema más grande y cruel de su vida.

El 14 de julio de 2018, Diana Sánchez, a punto de parir, fue encarcelada en la cárcel del condado de Denver por cargos relacionados con robo de identidad.

“Tengo 3 semanas para tener a mi bebé”, dijo a sus carceleros. Ellos sabían, Diana les avisó.

Absolutely inhumane. #DianaSanchez #maternity

Ex-Denver inmate is suing cops for forcing her to give birth in jail https://t.co/X50qsv7Lyr @MailOnline

