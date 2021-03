El uniformado quería cerciorarse de la condición del chofer, pues no sabía si era alguien que se iba durmiendo por el cansancio después de una larga jornada laboral, uno de tantos conductores que conducen mientras utilizan sus celulares o, peor aún, que estuviese intoxicado con licor u otra sustancia ilegal.

Maribel García Velázquez y su “amigo” David Lara, planeaban pasar una noche cálida en el interior de un pequeño motel de la ciudad de Norcross (Georgia), pero lamentablemente para ellos, las cosas no terminaron como lo deseaban.

El conductor resultó ser una mujer y el agente Benny Peña no tardó mucho en darse cuenta de que iba bajo la influencia del alcohol. “Siento que emanas un fuerte olor a licor a pesar de que traes la mascarilla puesta. ¿Cuánto has bebido?”, le cuestionó el funcionario.

Por cierto, muchos de esos ‘parranderos’ han sido aprehendidos por el oficial Peña y sus colegas y algunos de ellos hasta deportados por haberse atrevido a manejar borrachos, un delito conocido en inglés como DUI (driving under de influence).

“¿Para qué vamos a estar haciendo tanto espectáculo?, si siempre me vas a arrestar”, le reprochó la conductora al oficial de policía, quien de inmediato le refutó: “nadie ha dicho que serás arrestada, solo quiero saber si estás bien o no para seguir guiando”.

David evidentemente enojado comenzó a exigirle a los oficiales que dejaran de preguntarle cosas, por ejemplo, sobre cómo se iría de ahí, ya que también le advirtieron que no podía manejar porque igual se encontraba ebrio.

Por “terco” se lo llevaron a él también

“Eso no les importa. Voy a irme como me dé la gana”, les respondía a los oficiales, quienes estaban tratando hasta de conseguirle un taxi para que lo llevara de vuelta a su casa. “Ya te dije que como saldré de aquí es algo que no les incumbe a ustedes”, recalcó.

Los agentes fueron sumamente pacientes con él, al punto de que hasta fueron a llamar a Peña para que le hablara en español y asegurarse así de que entendiera las indicaciones, pero ni de esa manera hizo caso.