Crónica: Padre hispano al borde de ser deportado y separado de sus hijos.

Desde que ICE se lo llevó el núcleo familiar se derrumbó.

Autoridades planean deportarlo a México por reincidente.

Tomás Rogelio García salió de su hogar en Georgia a una tienda cercana a comprar lo necesario para disfrutar de una exquisita cena al lado de su familia.

El mexicano de 39 años no se imaginaba lo que el destino le tenía deparado ese día. Y es que, por error, no se abrochó su cinturón de seguridad ya que iba hacia un lugar próximo.

Para su mala suerte, un policía de la localidad de Dawsonville, donde reside desde hace un par de años lo vio.

Sin pensarlo dos veces el patrullero prendió las luces y su sirena para obligar a García a detenerse.

Tras notificarle el porqué lo había parado, el uniformado le pidió a Tomás su licencia de conducir para darle su merecida multa y fue justamente ahí cuando comenzó el tormento del mexicano.

Y es que al indicarle al agente de que no contaba con un permiso de conducir, fue arrestado en el acto, como suele ocurrir en este estado.

Tras llegar al centro de detención de la localidad de Dawson, Tomás contactó por teléfono a Erin Krenz, una estadounidense a quien conoció hace cinco años y de la cual se enamoró, al punto de que no tardó mucho en contraer nupcias con ella.

La mujer salió de inmediato al reclusorio para pagar la fianza y poder sacarlo de la cárcel, pero se llevó una tremenda sorpresa.

“Se supone que este condado no tiene acuerdos con Inmigración, pero me dijeron que ya no podían entregármelo porque como no tiene papeles lo iban a deportar”, explicó Krenz a MundoHispánico.