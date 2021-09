Crónica: Padre y madre hispanos ya están reunidos en el cielo

Ambos fallecieron de manera trágica en el lapso de una semana

El COVID fue el principal factor que desgració la vida de esta familia latina. El tema del coronavirus parece no tener fin, pues a diario se escuchan noticias sobre tragedias relacionadas con esta enfermedad moderna. Sin embargo, creo que una de las peores que han ocurrido en los últimos días es la acontecida a una familia hispana de Georgia, a la cual le ha llovido sobre mojado. Se trata de una pareja de pastores evangélicos, quienes eran padres de cuatro pequeños. Resulta ser que el matrimonio contrajo el COVID a principios de agosto y muy responsablemente, decidieron aislarse del resto de gente para no contagiar a nadie más. Se encerraron en el sótano de la casa. La situación del esposo empeoró: Sin embargo, como suele suceder que a unos este mal les pega más duro que a otros, el señor Humberto Girón se agravó y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde rápidamente lo 'entubaron', como dicen por ahí, mientras que la pastora, no tuvo más remedio que continuar aislada y completamente sola. Tristemente, por si esa separación y dolor familiar fuera poco, la semana pasada se originó un incendio en su vivienda en el condado de Gwinnett, el cual todavía está bajo investigación y Febe Santos falleció calcinada en el bassemant. Gracias a Dios, sus cuatro niños lograron salir ilesos de semejante siniestro.

Su esposo acaba de fallecer: Por cosas de la vida y designios del Todopoderoso que cuesta entender o encontrar una respuesta, a pesar de que el ministro que se encontraba hospitalizado sin tener ni idea de que había perdido a su compañera de vida, la enfermedad le ganó la batalla y el miércoles pasado falleció. Los cuatro niños quedaron de esta manera huérfanos, aunque hasta donde sé, ya se encuentran en buenas manos, de allegados que también los aman y que han prometido cuidarlos y protegerlos como que fueran propios. Sus edades oscilan entre los 8 y 14 años. Vaya prueba la que están pasando estas criaturas.

La niñera logró ponerlos a salvo: Los menores se salvaron de tener el mismo destino de su mamá gracias a la ágil respuesta de la persona que los estaba cuidando. Cuando intentaron sacar a la señora, no pudieron porque parte del primer piso se había desplomado. Ni siquiera los bomberos lograron sacarla a tiempo por lo mismo. Terrible desgracia. Al menos los niños no están solos. De hecho, también supe que muchas iglesias del área metropolitana de Atlanta que conocían bien a la pareja se han solidarizado con su causa y hasta el día de ayer, una cuenta que se abrió destinado para darle cristiana sepultura a las víctimas ya había sobrepasado los 40 mil dólares.

Tenemos que tomar muy en serio esto del COVID Que esta terrible noticia que acabo de exponerles nos sirva para recordarnos algo que ya deberíamos saber perfectamente, y es que estamos viviendo tiempos de crisis y, por lo tanto, nos corresponde a nosotros mismos ser responsables y cuidarnos. Hay un rebrote terrible de coronavirus y mucha gente está culpando al regreso a clases presenciales en las escuelas. Yo no creo que eso sea el causante porque, aunque no asisto a discotecas ni conciertos, he visto transmisiones en vivo de amigos donde se miran que están a reventar. Las tiendas igual, suelen estar repletas, y gran parte de los asistentes no usan mascarillas y ni siquiera se han vacunado.

Los hospitales también están a reventar de contagiados Hace un par de días, estuvo conversando con el general John King, un republicano de corazón que lleva 40 años en el ejército estadounidense y ahora es el Comisionado de Seguros del Gobernador de Georgia. El fucionario me contó algo que me dejó aterrado y de paso, consternado. King me dijo que el 83 por ciento de las personas que ahora mismo están hospitalizadas por COVID en los hospitales de nuestro estado debatiéndose entre la vida y la muerte, no se habían puesto la vacuna y que gran parte de ellos, ni siquiera creían en el coronavirus y sus efectos letales.

Muchos de los muertos tampoco creían en el COVID También en las redes sociales abundan las páginas de GoFundme de gente que ha muerto de coronavirus y cuando se abocan a mi, les pregunto para conocer más detalles y he descubierto que la mayoría de los fallecidos no se habían vacunado. Lo triste es que son mayoritariamente hispanos y de otras minorías. Luego de ver tantas malas noticias en nuestro entorno relacionadas con desgracias familiares en donde hasta pequeñas criaturas inocentes han perdido la vida creo que vale la pena que nos pongamos a reflexionar todos sobre lo que estamos haciendo para evitar esta realidad.

Yo tuve que cambiar mi forma de pensar Como ustedes saben yo mismo el año pasado estuve a punto de morir por esta enfermedad, y por eso al nomás me recuperé me puse las vacunas respectivas. Tristemente todavía hay muchos religiosos que no creen en esto y ni siquiera quieren sujetarse a estas reglas, alegando de qué Dios es su salvador, que sabemos es verdad. Sin embargo, no se debe menospreciar la ciencia porque Dios mismo ha permitido tantos avances. Si alguno de ustedes todavía no se ha vacunado está en todo su derecho, pero lo invito a hacerlo por el bien suyo y de sus seres queridos. Seamos sabios. Dios nos manda a ser prudentes y a cuidar de los nuestros.