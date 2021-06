En ocasiones le tocó tener encima al violador hasta cuatro veces, pues parecía tener una sed insaciable por su propia hijita, lo cual va contra todo orden de las leyes, no solo divinas, sino también terrenales. Pero López lo hizo por tanto tiempo que se llegó a convertir en algo rutinario, al menos para él, pues su víctima jamás logró acostumbrarse a ello.

Los ultrajes a los que la pequeña, cuya identidad no será expuesta porque se trata de una víctima de agresión sexual y de paso, porque todavía es una menor de edad, eran más comunes de los que cualquiera podría imaginarse, pues los sufría entre dos y tres veces por semana, sin que nadie moviera un dedo siquiera para defenderla.

Y no por gusto está ahí, pues está acusado de uno de los delitos más terribles que un ser humano supuestamente “civilizado” puede llegar a cometer: el incesto. Y es que durante varios años consecutivos abusó como quiso de su hijita mayor en múltiples ocasiones y en su propio hogar, que en teoría debería de ser el lugar más seguro para todo niño.

Las desgracias de esta inocente niña comenzaron en mayo de 2009, cuando a la edad de 10 años la violó un pariente cercano. Ella le contó a su padre lo sucedido y este, en lugar de salir en su defensa y buscar justicia para la víctima, desde ese día comenzó también a verla como mujer y no como su pequeño e inocente fruto.

Eso marcó de por vida a su hija, la dejó más herida y dolida emocionalmente de lo que ya estaba, pues ahora se sentía como una mala madre por haber sido incapaz de proteger a su bebé. Lo peor es que los vejámenes no pararon ahí, sino que siguieron por mucho tiempo más. López estaba dispuesto a no dejarla para otro hombre.

En una ocasión la menstruación de la menor se retrasó por un par de meses y López, que no era ningún ignorante en el tema, supuso que estaba embarazada. Tras confirmarlo, la llevó a donde alguien de confianza y que conocía los procedimientos quirúrgicos para “eliminar ese problema” y le practicaron un aborto.

Crónica 1500 años en prisión: por fin, alguien que sí la defendió

No fue hasta a mediados de 2013 que la menor se atrevió a contarle lo que estaba viviendo a otra persona de confianza. Gracias a Dios no todas las personas somos malas en esta vida y a quien la adolescente se avocó en esta ocasión, no dudó en dar parte a las autoridades locales, que de inmediato comenzaron a investigar.

Tras interrogarla y acumular suficientes pruebas en contra de su padre, entre ellas muchos mensajes y canciones de amor que le dejaba en su celular, fueron tras él. “Cuando mi padre me violó por primera vez, yo era demasiado joven. No tenía poder ni voz para defenderme. Me sentía completamente indefensa”, declaró la chica ante el juez estatal al que le fue asignado el caso de López.