Crónica: Oficial Peña no perdona ni a sus propios paisanos

Conductora dominicana arrestada por manejar intoxicada

El oficial hispano Benny Peña, del Departamento de Policía de la ciudad de Norcross (Georgia), es uno de los agentes más famosos de nuestro estado por su fiel compromiso con preservar la seguridad en las calles al sacar de circulación a cuanto conductor borracho se cruza por su camino. De hecho, cada año figura en la lista de los que más choferes intoxicados arresta, por lo cual se ha ganado muy bien el titulo de "caza borrachos". Y la mayoría de los que ha detenido a lo largo de su carrera han sido inmigrantes latinos y no necesariamente porque ande tras ellos, sino porque en el área en la que opera, reside una gran cantidad de hispanos. ¿La tiene contra personas de otras nacionalidades? Llevamos mucho tiempo siguiéndole los pasos a Peña y hemos concluido que es un funcionario muy justo, pues por lo general, no decomisa los vehículos, permite a los infractores hacer llamadas a sus familiares para notificarles de que serán arrestados y a veces, hasta deja ir sin multas a quienes cometen infracciones menores de tránsito. Pero cuando se trata de la bebida, ha probado que tiene cero tolerancia. Muchas personas lo han cuestionado alegando que se ensaña con los mexicanos y centroamericanos, pero que no sería capaz de actuar igual de estricto con su "propia raza". Eso acaba de quedar en claro con un caso en el cual se vio involucrado el uniformado.

Un par de noches antes de la llegada del Año Nuevo, el oficial Peña se encontraba como siempre patrullando las calles de su localidad, cuando vio que un vehículo delante de él iba saliéndose de su carril. De inmediato prendió su cámara y lo siguió por varios minutos para ver si se había tratado de un simple error humano. Mientras que lo seguía de cerca, notó que el auto continuaba cometiendo la misma infracción, por lo cual le prendió las luces en señal de que debía detener la marcha. Cuando abordó la unidad, se dio cuenta que se trataba de una mujer, por su acento, rápidamente supo que era paisana suya.

Peña le explicó la razón por la cual acababa de detenerla y ella no lo refutó. De hecho, fue tan cooperadora que hasta se bajó para someterse a todas las pruebas respectivas para medir su nivel de licor en el organismo. Estaba tan segura de que las pasaría, que hasta le dijo al uniformado que contando del 1 al 10, ella se sentía al mejor nivel para seguir manejando. Para su mala suerte no fue así. Peña le dijo que había reprobado todos los análisis y que, por ende, seria arrestada ahí mismo bajo el cargo de DUI (conducir bajo la influencia). Eso no le cayó nada en gracia a la mujer, al punto que, aunque no se resistió sí cuestionó al agente. "Y dices ser dominicano también", insinuándole que por ser del mismo país le diera un "chance".

Su estrategia de persuadir al oficial alegando ser connacionales no le funcionó, pues este la ignoró por completo, lo que le molestó tanto a ella que dejó de cooperar con él. "Tu carro me aparece con registro vencido y está a nombre de un hombre. ¿Quién es él y cuándo es su cumpleaños?", le preguntó Peña a mujer, identificada como Scarlen Pimentel Pérez, de 29 años. "Ya no te voy a responder nada", le contestó ella en tono molesta. "Bueno entonces te daré otra multa extra", le dijo Peña. Ante semejante amenaza, la dominicana no tuvo más remedio que ceder. "Es mi esposo y su cumpleaños es en diciembre", le dijo. "Está bien, es todo lo que quería saber", agregó el policía, que ya no le agregó más infracciones.

Lo que sí hizo el agente Peña es permitirle llamar a alguien más para que se llevara la camioneta de la mujer y así no tener que confiscarla, lo que le ahorraría un buen dinero. Sin pensarlo dos veces la conductora aprovechó esa oportunidad y llamó a un amigo, el cual llegó en peores condiciones que ella. Unos minutos después apareció un auto con dos personas abordo. El pasajero se bajó y expuso sus intenciones de manejar el auto de Scarlen. "Espera un momento. ¿Has tomado? Es que veo algo raro en tus ojos. Necesito hacerte una prueba primero", le dijo Peña. "No he bebido", le respondió el muchacho.

Peña le hizo una simple prueba de soplar su máquina y con esa fue suficiente para saber que estaba borracho también. "Te pregunté que si habías tomado y me dijiste que no. ¿Porqué no fuiste honesto?… No te arresto también porque no venías manejando, pero regrésate al carro y váyanse de aquí", le reprochó el uniformado. Pero eso no lo es todo. Apareció de repente otro individuo también dominicano que dijo se llevaría la camioneta, pero antes, le pidió al uniformado que le diera chance de orinarse ahí mismo en la calle. "Nadie está supuesto a orinar en la vía pública", le respondió Peña sin dudarlo tanto.

"Bueno tu sabes que en nuestra cultura eso está permitido. Entonces qué, ¿Quiénes que se me reviente la vejiga?", le insistió el muy cínico al mismo tiempo que se la tocaba. Peña no tuvo otro remedio que dejarlo hacer pipí. Se dio la espalda y le dijo que lo hiciera ahí mismo. Increíble lo que le toca vivir a Peña todos los días nuevas aventuras con nuestra gente. En cuanto a Scarlen, fue recluida a la prisión del condado de Gwinnett donde le impusieron una fianza de 3 mil dólares por las acusaciones en su contra. Pero eso solo es el principio, pues uhn caso de DUI suele costarle al infractor entre 10 mil y 15 dólares entre multas y gastos de defensa legal. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.