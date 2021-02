Crónica: Ocho cadenas perpetuas para José González.

Violó a una niña y se deleitó grabando el ultraje con la misma tableta de ella.

No era la primera vez que este agresor sexual se aprovechaba de alguien.

José Trinidad González es un hispano que hizo historia pues ya figura en la lista de personas que han recibido una de las condenas más severas en la historia de Texas.

Por sus delitos como depredador sexual de menores, fue sentenciado a ocho cadenas perpetuas, algo inusual en ese estado.

González, de 36 años, no saldrá nunca más de la cárcel tras haber sido encontrado culpable de 11 delitos en perjuicio de una niña de 7 años, entre ellos violación, indecencia con una menor de edad, posesión de pornografía infantil y por no registrar su dirección como agresor sexual, entre otros.

La determinación de la juez a cargo del caso incluyó un singular señalamiento remarcándole al Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, por sus siglas en inglés) que el imputado no podrá solicitar la libertad condicional por buena conducta en prisión sino hasta que hayan pasado 14o años de su sentencia efectiva desde el viernes 29 de marzo.

Esta dramática historia sacudió a la comunidad hispana de San Antonio y comenzó en la tarde del 22 de octubre de 2017 en un complejo de departamentos de esa ciudad texana, según los documentos del caso consultados por MundoHispánico.

Sin embargo, para proteger a la niña y su familia, las autoridades han restringido el acceso público a muchos de los documentos relacionados con este caso.

En la tarde de aquel domingo, González invitó a que la niña de 7 años jugara con su tableta electrónica. Sin la supervisión de la madre. No se detalla qué relación tenía el hombre con la madre de la menor.

González y la niña estuvieron solos varias horas. Lo que la madre de la pequeña no sabía es que González entonces ya era un agresor sexual registrado desde 2002, acusado de un cargo de indecencia con otra menor. Por ley debía decir en dónde vivía y no podía acercarse a niños. No lo hizo.

Luego de que la niña estuvo con González, su madre notó algo extraño en la pequeña. La vio taciturna y callada. La madre, solo por curiosidad, revisó la tableta electrónica que la niña había usado y se fijó en qué sitios de juegos había entrado.

En un momento una corazonada la hizo revisar la carpeta de documentos y fotografías desechados. En esa carpeta la mujer encontró videos y fotografías de su hija en actos sexuales con el hombre. Él no aparecía en las imágenes porque era quien manipulaba el aparato electrónico.