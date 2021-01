Crónica: Nunca es demasiado tarde para pedir perdón

Sus abogados trataron de impedir su sentencia final alegando que estaba arrepentido de sus malas acciones y que de paso, Solís sufría síndrome alcohólico fetal por su exposición al alcohol durante el embarazo de su madre, lo que le impedía controlar sus impulsos entre otros trastornos mentales.

Sin embargo, ni el jurado durante el juicio ni los tribunales de apelaciones que estudiaron el caso después los recursos presentados por la defensa consideraron como clave ese argumento, así que fue ejecutado irremediablemente.

Lo más impactante de esta historia son las últimas palabras que Solís dedicó antes de ser ejecutado. Le dijo a los familiares de sus víctimas lo siguiente:

“Quisiera disculparme por el dolor que les causé. He estado considerando cambiar mi vida. Me tomó muchos años hacerlo. Quiero disculparme, no sé si mi muerte les traerá consuelo por el dolor y el sufrimiento que he causado. Estoy en paz”.

Me alegro que al final Solís haya recapacitado y pedido perdón. Nunca es tarde para eso.

Pero lo que sí lamentablemente a veces es demasiado tarde para revertir el daño hecho, pues en este caso, por ejemplo, es imposible devolverle la vida a las dos personas asesinadas durante los atracos cometidos por ambos malhechores.

Posiblemente Solís encontró la paz interior que necesitaba al pedir perdón, pero enmendar su estilo de vida no pudo, pues el Estado le negó una segunda oportunidad, y francamente pienso que las autoridades no podían corren el riesgo de que su “conversión” fuera temporal o basada en las circunstancias.

Pero los que aún gozamos de libertad podemos aprender de esta lamentable historia para procurar siempre tomar las desiciones correctas.

Muchas gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.

Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena capital en 1976, han sido ejecutadas más de 1,500 personas en Estados Unidos, unas 600 de ellas en Texas, más que en ningún otro estado.

Este estado sureño tiene programadas otras nueve ejecuciones antes de que finalice este año.