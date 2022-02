Crónica: “Por favor no me arrestes. No quiero ser deportado a México”

Conductor hispano implora entre llantos a policía que no lo meta preso

A pesar de sus súplicas acabó en la cárcel, pero para su suerte, no con ICE

Crónica: “Por favor no me arrestes. No quiero ser deportado a México”. En menos de una semana, cuatro personas han perdido la vida en el área metropolitana de Atlanta (Georgia) tras sufrir accidentes provocados por conductores borrachos. Tristemente en todas esas tragedias hubo latinos involucrados, tanto como víctimas, así como causantes y lo más lamentable es que esta problemática parece no tener fin porque mucha de nuestra gente no quiere entender que no se debe manejar intoxicada.

Ashley Acosta, de apenas 19 años y el bebé que llevaba en su vientre son las más recientes víctimas inocentes de este flagelo conocido en inglés como DUI. Ambos murieron en el condado de Clayton cuando un gringo borracho se estrelló contra su auto. Emanuel Cortés, el prometido de la chica y padre de la criatura que nunca pudo siquiera ver la luz del sol por culpa de un chofer irresponsable, también resultó herido en dicha colisión.

Crónica “Por favor no me arrestes. No quiero ser deportado a México”: Vemos los ejemplos y no queremos entender

La desgracia que le ocurrió a esta joven familia hispana debería ser suficiente para hacernos entender a todos los que conducimos vehículos motorizados del gran peligro que hay detrás de esta práctica de manejar borrachos, pero lastimosamente no es así, y el mexicano Ramón Sánchez Vásquez, de 26 años, es un claro ejemplo de ello.

A Ramón lo acaban de arrestar en la ciudad de Norcross bajo los cargos de conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, pasarse una luz en rojo, no mantenerse en su respectivo carril, y de paso, comportarse de manera desordenada y obstrucción a la justicia, entre otras faltas que cometió tras el volante.