Crónica: No está el peludo, pero aunque sea este pelón me llevo.

Los agentes de ICE no se harán los ciegos cuando se topen con indocumentados.

¿Pero qué harías si Inmigración toca tu puerta buscando a alguien más?

Cuenta una leyenda en El Salvador de que había un hombre que era un ‘Don Nadie’ y tenía tantas necesidades económicas que un día se atrevió a jugar con fuego y comenzó a invocar al diablo para que le ayudara a cambiar su suerte.

Los amigos de este sujeto lo apodaban ‘el peludo’ obviamente porque tenía una bien cultivada cabellera.

Pues unos de esos días en que pedía a gritos la ayuda infernal, se le apareció ‘el cachudo’ y desde entonces se convirtió en la envidia de todos.

El trato con el demonio era que tendría dinero, mujeres y toda la fama posible por 10 años, pero que justamente después satanás vendría por él y se lo llevaría para siempre.

Unos años después, justo unas semanas antes de que se cumpliera esa década, al individuo le entró mucho miedo y empezó a pensar en cómo burlar al ‘cuernudo’.

Se le vino a la mente la brillante idea de rasurarse la cabeza. Pensó de que rapándose lograría evadir la parte de su trato.

Una noche, justo después de cenar, se le apareció de repente en su sala esa horrible imagen del peor enemigo del hombre.

El sujeto, que había ensayado por días para ese momento, le dijo en tono tranquilo: “el peludo que tu buscas ya no vive aquí desde hace tiempos… Recuerdo que hizo sus maletas, cogió todo su dinero y se fue de viaje”.

“Que pena que se haya ido. Pero no importa… Yo nunca me voy con las manos vacías, así que sino está el peludo, pues aunque sea este pelón me llevo” y lo tomó de uno de sus brazos con una fuerza excepcional y ambos desaparecieron para siempre.

Este es un cuento que estoy seguro que fue inventado para persuadir a las personas que en un momento de desesperación serían capaces hasta de venderle su alma al diablo.

Sin embargo, en la actualidad está sucediendo algo similar, pero con diferentes personajes que también son rivales perpetuos.

Inmigrantes latinoamericanos que llegaron a Estados Unidos ilegalmente y que cayeron en manos de ICE, ya sea porque los cacharon tras cruzar la frontera o porque una vez adentro violaron alguna ley y la policía los arrestó.

En los últimos años se ha puesto de moda que las autoridades migratorias le permitan salir ya sea bajo palabra o tras pagar una fianza, que generalmente suele ser de miles de dólares.

Es justamente eso lo que está generando grandes dolores de cabeza a nuestra comunidad. Y es que son miles de personas las que un día, por hacerle el favor a un familiar, amigo o hasta un simple conocido, prestaron sus direcciones o firmaron haciéndose responsables de velar para que el recién liberado cumpliera con todas las estipulaciones del juez.

No obstante, como para nadie es un secreto que es mayor la posibilidad de que EE.UU. termine deportándolos a corto plazo a que les conceda algún beneficio migratorio, una gran parte de los inmigrantes al final optan por desaparecerse.

De la noche a la mañana se mudan y sin siquiera avisarle al que le hizo el favor de respaldarlos cuando más lo necesitaron, mientras estaban encerrados en las famosas “hieleras” de inmigración.

Su van din dejar su dirección ni decir con quién estarán. Otros son aún más ingratos, pues se quitaron los grilletes que sus carceleros les colocaron para tenerlos mejor controlados ante la duda de que podían jugarse.

Vi un caso en que el brazalete electrónico lo dejaron partido en dos sobre la cama del dueño de la vivienda.

Pero ¿qué tiene que ver esto con la leyenda que conté al principio?

Pues que es solo cuestión de tiempo para que aparezca, no necesariamente el diablo, pero sí los representantes de la agencia federal más temida por los latinos.

Apenas hace un par de semanas se llevaron a un padre y a su hijo. Los oficiales los estaban esperando afuera de su casa y cuando salieron al trabajo, los interceptaron y se los llevaron.

Cuando consulté a ICE para saber la razón de su arresto, mi sorpresa fue de que no era ellos los que buscaban, pero sí tenían esa dirección. O sea uno de sus prófugos vivía ahí antes que ellos. ¡Que mala suerte!