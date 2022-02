Cuando los padres llegaron, se percataron que la respiración del infante era muy débil y que, aunque parecía estar dormidito, en realidad, estaba inconsciente. Berta les dijo que se le había caído contra el suelo y que lo lamentaba tanto, pero que se había tratado de un accidente no intencional.

Apenas ayer arrestaron a una joven hispana en Texas que se ofrecía como una gran ‘babysitter’, pero lo que menos tenía es paciencia para ello. Y es que Berta Evelin López Vásquez, creyó que ser una niñera le daría ingresos rápidos y de manera fácil, pero no tomó en consideración los retos y responsabilidades de esta labor.

Crónica: Niñera enfurecida estrella a inocente criatura contra la pared. Los hijos es lo más sagrado que podemos llegar a tener en esta vida y es nuestra responsabilidad protegerlos hasta donde nos sea posible y darlos a cuidar desde cuando aún están muy pequeños por irnos a trabajar para ganar dinero, no siempre es una buena decisión, pues es imposible saber realmente cómo será con ellos la persona a quien se los encargamos.

Los padres del pequeño lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial para que fuera tratado. Al ver su condición, los doctores interrogaron a la pareja, quienes de inmediato declararon lo que la niñera les había dicho. Sin embargo, ellos les dieron la terrible noticia de que las lesiones que el pequeño presentaba no eran producto de un accidente.

La policía interrogó por largo rato a la joven y al final, llegaron a la conclusión de que merecía ser arrestada y acusada por crueldad infantil. Y es que lograron determinar de que en un arranque de ira porque el niño no paraba de llorar, lo tomó de sus manos y pies y lo estrelló contra la pared y no solo una vez, sino que quién sabe cuántas.

El Departamento de Protección a Familias de Texas intervino y los trabajadores sociales que fueron asignados al caso reconfirmaron que, en efecto, Berta atacó al niño tras verse frustrada por su continuo llanto. La sospechosa le dijo a los investigadores que ella hizo todo lo que en teoría debía callarlo, pero no lo logró.

Le espera un largo tormento y bien merecido

Berta fue recluida en la cárcel del condado de Brazos y un juez estatal le concedió una fianza de 200 mil dólares. Aunque lograra juntar ese dinero para poder recuperar su libertad, su calvario apenas comienza, pues en unos cuantos meses va a enfrentar el juicio en su contra, donde de ser hallada culpable, podría pasar varios años presa y peor aún si el bebé muere o no se recupera.

Dios permita que pronto salga de tan dura situación esa inocente criatura, pero créanlo o no, casos como este son más comunes de los que los padres piensan, aunque no siempre se enteran ya que la mayoría de las veces las niñeras abusivas les pegan con sus manos en lugares donde no quedan marcas.