Crónica: Niña fue violada en su baño mientras se duchaba

El sospechoso de haber cometido el ultraje es el padre de la menor

La policía está buscando al sujeto para que rinda cuentas ante semejante denuncia Crónica niña violada baño. María (nombre ficticio para proteger a la víctima) se metió al baño para tomar una ducha. A sus ocho años y estando en su propia casa, jamás pensó que algo malo podría ocurrirle ahí, pero cuán equivocada estaba. Y es que de repente, según lo que ella cuenta, también se metió su papá. A su corta edad, no entendió por qué hacía eso, pero al final de cuentas, no era un extraño, sino el hombre que la engendró y por consiguiente no hizo nada. La niña no se esperaba lo que seguía. El sujeto de 40 años presuntamente se metió a la tina y comenzó a tocarla de una manera indecente. Cuando ella sintió, ya había sido penetrada y por el individuo en quien más confiaba en esta vida. Y de acuerdo con el testimonio que la menor rindió ante las autoridades de la ciudad de Marietta (en Georgia), donde reside, esa fue solo la primera, pero no la última vez que sufrió semejante vejamen. Al parecer fueron varias las ocasiones en que fue ultrajada, pero a su corta edad, aunque le dolía mucho cada vez que era sometida a los abusos, jamás le contó nada a nadie por petición de su mismo papá. Durante largo tiempo soportó en silencio las violaciones hasta que, a principios de 2020, cuando ya ella tenía 12 años, recibió en su escuela su primera clase de educación sexual. Tras descubrir que lo que estaba viviendo no era algo normal, sino que todo lo contrario, completamente ilegal, se dirigió a su maestra para denunciar lo que le había ocurrido. Archivado como: Crónica niña violada baño

Crónica: Niña fue violada en su baño mientras se duchaba Como era de esperarse, el caso llegó entonces a la policía local que de inmediato sometió a la niña a exámenes forenses, que desgraciadamente confirmaron la veracidad de sus declaraciones. La pequeña no dudó un solo instante en señalar a su propio padre como el individuo que la abusó, por lo cual los investigadores emitieron una orden de arresto en su contra por incesto. Al enterarse de que era buscado por la ley, Fermín Martín Ortero se desapareció del mapa. Desesperada, la madre de la inocente víctima contactó a los familiares de su exmarido para exponerles la situación, pero asegura que todos le dieron la espalda. Archivado como: Crónica niña violada baño

Crónica: Niña fue violada en su baño mientras se duchaba Ninguno de sus allegados le creyó, a pesar de que ella les mostró pruebas, sino que, por el contrario, le ayudaron al sospechoso a que evadiera la justicia, según me dijo la acongojada mujer. Entre las evidencias con las que cuenta la familia, está una grabación en donde el imputado llamó a la menor para tratar de convencerla de que se retractara de su denuncia. En ese video se escucha la voz del sujeto rogándole que no lo acuse, porque de lo contrario irá a parar por mucho tiempo a la cárcel y le dice que él no quiere eso. La chica le dijo: “Papá, pero entonces ¿por qué me hiciste todo eso?”, a lo que él guardó silencio. Al día siguiente de esa llamada, Fermín se perdió para siempre. Ahora, casi un año ha transcurrido desde que se interpuso esa denuncia y tanto la policía como la mamá de María temen que el agresor haya huido a su natal Hidalgo (México), de donde es originario. “Después de que esto salió a la luz, mis hijos entraron en depresión. Me tocó dejar de trabajar y de buscar a Fermín para dedicarme a ayudarles con sus problemas emocionales. Francamente nunca me imaginé que el propio padre de alguien fuera capaz de hacerle algo así a sus hijos”, me dijo la madre de María. Si sabe algo sobre el paradero del mexicano, llame al Departamento de Policía de Marietta al 770-794-5300. Archivado como: Crónica niña violada baño