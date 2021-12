Luego de que los detectives conversaran con José Alberto, no quedaron convencidos para nada de lo que este les dijo y decidieron arrestarlo bajo cargos de intento de abuso sexual infantil y cometer actos ilegales e indecentes contra una niña, entre otras acusaciones graves. Pero eso no lo es todo.

Todo indica que la pequeña Elenita al menos no fue violada, que suele ser el triste desenlace de los manoseos. Casi siempre los hombres pervertidos no se quedan solo con eso y proceden a consumar el hecho final que marca a las víctimas de la peor manera y para siempre. A pesar de ello, José niega todos los cargos en su contra.

¿Hasta cuándo?… me pregunto

Siempre que me llega un caso de incesto trato de indagar lo más posible al respecto, gracias a lo cual he descubierto que, en cuanto a la comunidad latina, solemos ser demasiados confiados. A veces asumimos que porque nosotros no tenemos pensamientos pervertidos hacía un niño, todo el mundo es igual y eso es un error.

Es nuestra obligación como padres proteger a los niños y no me refiero solo a advertirles, sino a literalmente cuidarlos. He visto niñas jugando en los parques y mostrando sus calzoncitos. Pienso que eso no debería ser así, pues nunca se sabe que hay en la mente y el corazón de las personas que están a su alrededor.