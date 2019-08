“¡No!, ¡no! ¡Déjenme salir! ¡Por favor! ¡Están equivocados! ¡No me dejen aquí!”

La desesperación apenas le dejaba respirar, le faltaba el aliento y quería llorar. De hecho lloraba cuando se despertó.

Estaba en casa. En casa.

Respiró y sollozó un rato. Su esposa, a su lado, le abrazó en silencio. Levy ya no podía dormir, sufría de pesadillas espantosas desde su liberación del Centro Correccional del condado de Hudson hacía ya un año.

Levy había trasgredido la ley, es cierto. Drogas. Por ello fue acusado y encarcelado por ICE.

Levy Jaen rummages through folders full of photos and letters sent from family and friends while locked up in ICE detention. Shot for @buzzfeednews. Far Rockaway. August 19, 2018. .

.

.#onassignment #buzzfeed #ice #immigration #justice #documentaryphoto… https://t.co/lTD9CQbzny pic.twitter.com/UHtVtwPcMW

— Idris Talib Solomon (@IdrisSolomon) August 22, 2018