Netflix depende al 100 por ciento de los ingresos generados por la venta de suscripciones ya que, a diferencia de los demás medios, no vive de la publicidad, puesto que no hace ningún tipo de anuncios en sus programaciones. En 2021, Netflix cerró con más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo, de los cuales cuatro decenas de millones están en Latinoamérica. Archivado como: Crónica Netflix comparten cuentas.

Hace exactamente un año, en marzo del 2021, el diario The Washington Post alertó que Netflix había detectado esa mala costumbre entre sus usuarios y que estaba trabajando en un plan para ponerle fin. Y es que, aunque por años fue tolerada debido a que la empresa estaba en crecimiento, hoy que ya está sólida, quieren acabar con eso.

El mes pasado, la compañía de streaming anunció que comenzará a cobrar una tarifa extra a esos usuarios caritativos que quedan bien a costillas de la empresa prestándole sus cuentas a personas que no viven en su misma casa. Estos recargos van a comenzarse a generar a partir de este 16 de abril, o sea mañana mismo.

Crónica Netflix comparten cuentas. Si eres uno de esos fieles clientes de Netflix que no te pierdes sus novedades, ya sea películas o series y de paso eres de muy gran corazón, que hasta le prestas los datos de tu cuenta a algún familiar o amigo, tienes que poner atención a lo siguiente: La compañía ya se enteró de esto y no se ha quedado de brazos cruzados.

¿Pero cuánto extra nos van a cobrar?

La pregunta del millón es: ¿cuánto más nos va a cobrar Netflix a los que le hacemos el favor a otros de ver sus buenas películas y series con nuestros datos de usuario? Me incluyo porque yo lo hago, no puedo negarlo y seguramente muchos de ustedes que me están leyendo también lo hacen o lo han hecho con alguien.

Pues para quienes compartimos nuestras contraseñas con personas externas a nuestros hogares, nos van a empezar a recargar $2.99 mensuales por cada dispositivo que se conecte en una dirección IP diferente a la que nosotros tengamos en nuestros ‘routers’ en casa, que es la señal de Internet que la empresa ya tiene registrada. Archivado como: Crónica Netflix comparten cuentas.