Por lo general, en las disputas domésticas la peor parte se la lleva la mujer, que muchos todavía llaman el 'sexo débil', pero este no fue el caso. Y es que quien acabó muerto fue Quinton, tras recibir un solo balazo en su abdomen, el cual, no le quitó la vida en el acto, sino que lo hizo sufrir por varias horas.

Apenas unas semanas después de que comenzaran a convivir, algo malo, (que hasta ahora nadie sabe con exactitud qué fue), sucedió entre ellos. Lo que sí es un hecho es que no fue nada bueno, ni mucho agradable, tanto que uno los dos acabó en la morgue, luego de una acalorada discusión.

Cuando Crystal Noemí Domínguez Carvajal y Quinton Eugene Mosely se conocieron, creyeron que habían encontrado al amor de su vida. Ambos estaban tan entusiasmados que no lo pensaron dos veces para irse a vivir juntos. Él le llevaba a ella 15 años, pero la diferencia de edad era lo de menos.

Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos que los doctores hicieron por salvarlo, al final no les fue posible debido a la gravedad de la herida que sufrió. Quinton fue declarado muerto un par de horas más tarde y lo peor es que de su verdugo, las autoridades no tenían ni siquiera un rastro.

Los detectives la estaban buscando por todo el condado de Cobb, pero tras considerar que podía haberse ido a la localidad de Atlanta, contactaron a sus colegas ahí, los cuales no tardaron en dar con su paradero. La cacharon escondida y la arrestaron en el acto bajo cargos de asesinato y asalto agravado.

Ninguna muerte es más que otra

En la última década la palabra “feminicidio” se ha hecho muy popular en las redes sociales y hasta ha acaparado titulares en importantes medios de comunicación en todo el continente americano. Y es que es un hecho de que los asesinatos de mujeres se han disparado drásticamente o al menos, ahora son más sonados que antes.

Pero que hay del 'androcidio' que se relaciona con los homicidios contra los hombres. A pesar de que ninguna vida vale más que otra, esta clase de casos no tienen la misma relevancia al punto que esa palabra solo existe en el idioma inglés y no ha sido reconocida por la Real Academia Española, al menos aún no. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.