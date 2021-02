No hace falta ser adivino para saber de que este sujeto está en tremendo lío legal, que podría incluso confinarlo a cadena perpetua, ya que tener dos homicidios encima no es poco.

Crónica: Otro muerto y heridos tras pachanga en night club

Yo sabía que con la reapertura de las discotecas en Georgia se avecinaban más problemas igual, o incluso peores que el mismo coronavirus, pues dichos lugares son famosos por la creación de “desmadres”.

Pero bueno, muchos hispanos bebiendo y rodeados de mujeres, cuyas intenciones reales son solo nuestro dinero, nos creemos muy “machitos” y pues tarde o temprano cometemos errores y luego nos toca pagar las consecuencias.

Precisamente por ello, hace unos días cuestioné al comisionado de seguros de Georgia, John King, el hispano con mayor rango en el Gobierno estatal sobre el por qué reabrieron los bares cuando son considerados negocios no indispensables y su respuesta me dejó perplejo.

“Se reabrieron porque la vida tiene que seguir. Pero eso no significa que estamos invitando a la gente a que vaya a esos lugares. Si crees que algo es riesgoso, pues no vayas, no sólo porque esté abierto significa que tienes que ir. Cada uno debe ser responsable de su vida y de sus acciones”, me dijo.

Tremenda su respuesta y basada en una gran realidad. Lo malo es que las repercusiones de las decisiones equivocadas que tomamos no las pagamos sólo nosotros, sino que también arrastramos a nuestras familias, sino pues pregúntenle al montón de latinos detenidos que acabo de mencionar en mi nota de ayer y al mismo Basulto, porque los muertos lamentablemente no hablan.

Ojalá que este escrito de hoy sirva como un llamado a la conciencia, porque al final de cuentas el arresto y deportación no es lo peor de todo, ya que al manejar ebrios podemos acabar con nuestras propias vidas o incluso con la de seres inocentes y entonces sí, acabar de por vida tras las rejas o en un cementerio.

Gracias por leer mi columna de hoy en MundoHispánico, le espero en la de mañana, como siempre.

Archivado como: Crónica muerto night club