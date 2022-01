Se puso a chistear con su amigo en el celular y supuestamente le dijo que le mostraría cómo se limpiaba el recto el “cagón” que tenía a su lado en ese instante. De inmediato bajó el celular y apuntó hacia José, quien no tardó en darse cuenta de que lo estaban espiando. Rápidamente se limpió y salió en el acto del sitio. Archivado como: Crónica latino espiaba defecaba

Ese sujeto no era cualquier persona, sino que un trabajador de la tienda, quien luego fue identificado como William Dueñas Alvarado, quien apenas está por cumplir 18 años. El muchacho estaba hablando por teléfono con alguien más. Se metió al inodoro aledaño al que se encontraba José y se le ocurrió una “brillante” idea.

Crónica latino espiaba defecaba. Imagínate lo horrible que ha de ser entrar de emergencia al baño de un negocio porque no aguantas las ganas de defecar y que de repente entre alguien más no para hacer sus necesidades, sino que para espiarte. Pues este es justamente eso le acaba de pasar a una persona en una tienda de la ciudad de Norcross (Georgia).

El denunciante no se dio por vencido

Al escuchar dicha versión, José afirmó que él estaba convencido de que lo había grabado, por lo cual los agentes le pidieron que les mostrara su dispositivo, a lo que este accedió. Efectivamente, no encontraron ningún video o fotografía relacionada con José, pero obviamente eso no significaba que no lo había hecho.

Y es que pudo haberlo borrado hasta de su papelera es cuestión de segundos, por lo cual continuaron interrogándolo. Luego de casi una hora de quererle sacar la verdad a toda costa, William "soltó la sopa" como dicen por ahí en el vulgo callejero cuando se refiere a confesión por parte de alguien que hizo algo malo.