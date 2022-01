De lo que no tenía ningún derecho es de querer regresar a su casa manejando a sabiendas de que había bebido más de la cuenta, pero a pesar de ello, se atrevió a hacerlo. Debido a su condición, no tardó en comenzar a cometer errores en la vía. Iba saliéndose de su carril y por instantes manejando demasiado lento o a excesiva velocidad. Archivado como: Crónica Mexicano español policía

“No te hagas el wey que tu me entiendes”

A Guadalupe no le cayó nada en gracia la negativa del oficial Poole y comenzó a cuestionarlo. “Yo sé que eres hispano. Háblame en español. No te hagas el wey”. “Señor por favor deje de estarme hablando en español porque no le entiendo nada de lo que me dice”, le recalcó el representante de la ley.

"Voy a hacerte algunas pruebas para determinar tu nivel de sobriedad", le indicó en inglés Poole a Guadalupe, que de inmediato se puso las manos cruzadas en su pecho. "Necesito que por favor bajes tus brazos ahora mismo", le ordenó el agente. "No. Aquí los quiero tener… Pero ándale, háblame en español pues".