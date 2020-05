Una inmigrante mexicana tuvo los arrestos para denunciar lo que le había pasado en un centro de detención de ICE un día antes de ser deportada de vuelta a México.

Quizá pensaron que, al patearla fuera de EEUU, el asunto quedaba terminado. Pero se equivocaron, ella está dispuesta a presentar batalla, a defenderse… y defender los derechos de las consecuencias.

Te cuento lo que sucedió.

Juanita (vamos a llamarla así para proteger su identidad) ya llevaba unos tres meses detenida en el centro de procesamiento de Houston, Texas.

Corría el año 2018. Juanita sabía que había perdido todo por lo que había luchado, por su sueño de quedarse en Estados Unidos. Ni modo, iba a ser deportada al día siguiente, volvería a casa y tendría que comenzar de cero.

Por eso, aquella tarde comenzó a despedirse de las otras detenidas. Abrazos, llantos, cartas, encargos.

“Vas a estar bien, mana, vas a ver”.

De pronto se abrió la puerta de la celda comunitaria que compartía con las otras casi 30 detenidas. Dijeron su nombre y el de otras dos compañeras.

“Agarren sus cosas, vengan conmigo”, dijo la autoridad.

Juanita miró por última vez a sus amigas de desgracia. Después tomó sus pocas pertenencias y siguió a las otras dos detenidas rumbo a lo desconocido.

Que no estaba muy lejos, por cierto. Las dejaron a las tres encerradas en una celda más pequeña, oscura y con olor a miedo.

“¿Por qué nos meten aquí?”, “¿qué es esto?”.

Pero nadie les dio una respuesta, así que quedaron calladas, temerosas y tristes esperando lo que fuera que iba a llegar.

Pero lo que pasó no era lo que imaginaban.

An immigrant woman has sued a private prison, alleging she was raped inside an ICE detention center in Texas that resulted in her giving birth to her attacker’s daughterhttps://t.co/sYqSW2a16x

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) May 28, 2020