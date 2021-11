Podría tratarse de un caso más de incesto

Faltan muchos detalles en torno al caso de Juanita, pero no me extrañaría que se tratara de otro caso más de incesto, ya que Marco no era ningún hampón desconocido pues vivían en la misma vivienda. Las estadísticas me respaldan en cuanto a que la mayoría de las violaciones son cometidas por “personas allegadas y de confianza de las víctimas”.

Ya quedó atrás aquel mito de que solo hay que enseñarles a los niños a desconfiar de gente desconocida que se les acerque haciéndoles proposiciones u ofrecimientos a cambio de que se vayan con ellos o que accedan a sus peticiones. Por como están las cosas, tenemos que mostrarle a nuestros pequeños a no fiarse absolutamente de nadie.