Afortunadamente, la situación al parecer no pasó a mayores, al menos no se le pudo comprobar nada más en el juicio en su contra. Estos abusos salieron a la luz cuando la madre de la menor decidió tener una conversación muy íntima con ella. Más que de mamá a hija, le habló de amiga a amiga, lo que le dio confianza a la menor de exponerle todo. Archivado como: Crónica Merece misericordia pena

La menor agregó que no le había contado antes por miedo al sujeto que la amenazaba de muerte, pero que ahora se sentía más segura ya que él ya no vivía en el mismo domicilio, pues unos hacía unos meses que ellos se habían separado tras tener una serie de problemas personales.

Lo encontraron en un apartamento cercano, pues todavía estaba en contacto con su ex, ya que tienen un hijo en común. Tras interrogarlo, los uniformados decidieron arrestarlo. Y es que, aunque Fermín negó haber tenido contacto sexual con la chica y alegó de que ella estaba hablando esas cosas porque no estaba de acuerdo en la relación que acababa de iniciar con su madre.

Durmiendo con en enemigo

Está comprobado que la mayoría de abusos sexuales lo cometen gente allegada a las víctimas, como familiares cercanos, amigos o vecinos, líderes religiosos, maestros u otras personas de mucha confianza. Ya son tantas las historias de padrastros violadores que he expuesto, pero no me cansaré de hacerlo para que nuestra comunidad reaccione y abra sus ojos.

En el caso particular de Fermín de no haber sido porque la niña sintiera miedo de haber sido contagiada por alguna enfermedad sexual, a lo mejor hasta el día de hoy quizá no se hubiera animado a revelar su más íntimo secreto, lo que significa que su expadrastro seguiría en las calles como si nada. Pero al menos ya está donde merece y espero que el Estado no escuche su clamor de salir libre antes de tiempo. Muchas gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.