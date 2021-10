Yelissa Carvajal no podía creer cuando vio a Peña con sus esposas en mano ya listo para colocárselas a ella. “¿Me vas a arrestar?, pero ¿por qué? Si yo no estoy borracha”, le reprochó la mujer que en un principio trató de resistirse, pero que luego se calmó, lo cual obviamente fue por su propio bien.

“Si me iba saliendo del carril seguramente porque iba cuidando las flores que me regalaron”, le aseguró la conductora a Peña. “Está bien, pero vamos a hacer algunas pruebas para saber si estás en condiciones de seguir manejando. ¿Has tomado?”, le cuestionó a lo que de inmediato recibió una respuesta negativa.

Peña notó que el auto de Yelissa se salió varias veces de su carril, una clara señal de que algo no andaba bien con ella, por lo cual Peña le prendió las luces azules para obligarla a que se parara cuanto antes. Tras hacer contacto con ella, le explicó la razón por la cual la había detenido, algo que ella no creyó.

El uniformado le efectuó varios análisis para considerar si ella estaba apta para ir tras un volante, pero en cuestión de minutos consideró que no, por ende, la arrestó en el acto bajo el cargo de DUI (manejar intoxicada) lo cual a la mujer no le cayó nada en gracia. “Me llevas solo porque soy latina”, le reclamó.

“Tu eres la única culpable”, le dice el oficial al tomar seria acción con la hispana

Peña y su compañero, Albert Hernández, se defendieron ante las alegaciones insinuantes de la mujer sobre posible racismo o abuso de autoridad. “Tu fuiste la que decidiste manejar esta noche después de haber tomado, así es que es tu culpa que vayas presa”, le indicaron, lo cual la enojó aún más.

“No estoy borracha. Miradme, me siento bien”, les exigía la mujer. “Tengo tres hijos, no me lleves”, agregó. “Lo siento, hoy te toca ir a la cárcel”, le respondió Peña. “¿Tu vas a llevar mañana a mis hijos a la escuela? No verdad, así que por favor no me lleves”, imploró en vano la conductora.