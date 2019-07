Página

1 de 5

Crónica: Mario Guevara rompe el silencio sobre polémico video.

Debo aclarar que Óscar Hernández no fue entregado a Inmigración ni mucho menos deportado, como algunos me han tildado de ser un “separador de familias”. De hecho, hasta tenía licencia de conducir.

Ser periodista no es nada fácil porque nos toca siempre reportar ambos lados de la historia y tratar de ser lo más imparciales y objetivos posibles, pero como inmigrante que soy, en el fondo sufro cuando veo alguna injusticia o cuando mi propia raza es arrestada y deportada.

“Se encuentra en el ojo del huracán” es una frase que he usado mucho últimamente para referirme a alguna persona o agencia que está enfrentando ataques, críticas o que está bajo una investigación. Pues hoy, este es mi caso.

Seguramente muchos habrán visto ese polémico video que ha sido expuesto en múltiples páginas en donde me venden como el “enemigo” de la comunidad que hizo que arrestaran a un muchacho latino.

Por cierto, ese famoso video que le está dando la vuelta al país fue publicado de manera ilegítima ya que pertenece a MundoHispánico y por lo tanto tiene derechos de autor. Por consiguiente, cualquier persona puede compartirlo directamente de nuestras plataformas, pero no plagiarlo solo para ganar visitantes y seguidores.

Pues bueno, después de recibir decenas de mensajes en privado y de leer cientos de comentarios desagradables en las redes sociales sobre mi trabajo y mi persona, creo que ahora llegó el tiempo de expresarme.

La mayoría de los que opinaron al respecto lo hicieron basados en la edición que un desconocido le hizo al video original que yo mismo publiqué en crudo (sin ningún tipo de procesamiento) en la página de Facebook del medio para el cual trabajo.

En primer lugar, debo aclarar que Óscar Hernández no fue entregado a Inmigración ni mucho menos deportado, como algunos me han tildado de ser un “separador de familias”. De hecho, hasta tenía licencia de conducir.

El joven es residente permanente de este país y fue arrestado única y exclusivamente porque tenía su licencia de Georgia suspendida por un problema previo que prefiero omitir porque no va al caso. De eso obviamente no tengo la mínima culpa.

En segunda instancia, hasta el día de hoy, nunca me he topado con un policía que detenga a alguien en la calle, lo interrogue, le haga todo tipo de pruebas y que no le pida su licencia de conducir.

Por lo tanto, estoy seguro de que era cuestión de tiempo para que le preguntara por ella. ¿Pero por qué yo le insistí? Les contaré todo con lujo de detalles y con absoluta transparencia.