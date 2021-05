Y es que, de acuerdo con los expedientes policiales, el hispano de 43 años perdió la paciencia con dos niños de 11 y 13 años, sacó su correa de cuero y le pegó una buena tunda a cada uno de ellos. Los menores apenas acababan de parar de llorar cuando de repente tocaron a la puerta de su hogar y no era una visita cualquiera.

Esa clase de disciplina corporal es considerada como normal en nuestras tierras, pero acá, nos guste o no, es visto como abuso físico y es severamente penado por la ley, algo que Marvin seguramente va a tener que aprender por las malas, pues acaba de ser arrestado justamente porque se le pasó la mano.

¿Quién de nosotros los adultos que crecimos allá en El Salvador, México y Honduras, entre otras naciones no recibió una buena paliza de sus padres con la correa? Seguramente todos o por lo menos la mayor parte, a menos que haya sido un niño bien portado o con una conducta extremadamente intachable.

Crónica mala maña. Marvin Javier Vásquez lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, pero a pesar de ello, todavía no ha aprendido que aquí no se le debe pegar a los niños con objetos que pueden herirlos, como el caso del cinturón, un instrumento de castigo típico en la mayoría de los países de Latinoamérica.

Tras notar un comportamiento evasivo y tímido en los niños, comenzaron a interrogarlos y estos no dudaron en contarles lo que apenas les acababa de suceder y en señalar a Marvin como el responsable de los moretones y otras marcas que tenían en diferentes partes de su cuerpo, así que los empleados estatales llamaron de inmediato al 911.

Se trataba de una visita de rutina de los trabajadores sociales estatales que desde hacía algún tiempo ya tenían sus ojos puestos en esta familia. La razón aún no ha sido revelada por las autoridades. Lo que sí es un hecho es que, tras ingresar al domicilio, no tardaron en darse cuenta de que apenas un momento antes les habían pegado a los chicos.

Marvin fue esposado y trasladado a la prisión del condado de Johnston, mientras que los niños a un centro médico para que les efectuaran una serie de análisis, que al final solo corroboraron lo que las autoridades ya sabían: que les habían dado la paliza de sus vidas y el por qué, no importa, pues no hay nada que valga para justificar eso ante la ley acá.

El hispano fue acusado de abuso infantil, aunque recuperó su libertad unas horas más tarde tras pagar 1,000 dólares de fianza que un juez le impuso. Eso sí, salió con muchas restricciones, entre ellas no poder estar cerca de las víctimas. Duro en caso de que se trata de sus hijos, pues ningún padre quiere una regla así, aunque la policía no ha revelado el parentesco entre ellos.

Crónica mala maña: historias más comunes de lo que uno piensa

No es la primera vez y seguramente tampoco será la última que ocurre un caso de esta índole en Estados Unidos. De hecho, casi a diario las autoridades de Georgia me envían correos electrónicos informándome sobre arrestos que efectúan y que tienen alguna relación con la comunidad hispana.

Muchos de esos casos tienen que ver con abusos sexuales o físicos en contra de menores, como la historia que acabo de exponerles. Todo indica que nuestra gente no quiere entender de que, aunque hayan sido criados de esa manera o aunque allá en la mayoría de países latinoamericanos el castigo corporal hacia los hijos no sea considerado delito o no traiga mayores repercusiones, acá es todo lo contrario.