Crónica: Madre latina dejó sus niños solos en el hotel.

Cuando tengas que salir y dejar a tus hijitos sin supervisión, piénsalo muy bien.

La crueldad infantil no solo consiste en maltratarlos, sino también en desatenderlos, así que cuidado.

El Departamento de Policía de Gainesville (Georgia) arrestó a una madre hispana por haber dejado “abandonados” a sus hijos menores de edad.

Los problemas legales de Selene Flores comenzaron cuando la recamarera llegó a limpiar la habitación y reemplazar las sabanas y toallas.

Al toparse con los chicos solos, la empleada lo reportó con sus supervisores y estos llamaron al 911.

Los patrulleros que llegaron al lugar se dieron cuenta que la pareja de niños que tenían menos de 12 años llevaba casi 12 horas solos y sin comida.

“No tenían alimentos y estaban hambrientos. Nuestros oficiales de inmediato les proveyeron lo básico y esperaron hasta que apareciera la madre”, comentó a MundoHispánico el jefe de ese cuerpo policial, Jay Parrish.

Cuando Flores llegó fue arrestada en el acto y acusada de crueldad infantil, mientras que los pequeños fueron entregados al Estado.

Una vez en prisión, a la sospechosa le revisaron su estatus legal en el país y tras descubrir que es indocumentada, la reportaron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por consiguiente, una vez que su caso penal concluya, lo cual puede tardar hasta más de un año, enfrentará un proceso de deportación.

La detención de esta señora se produjo ya hace un par de meses y le pregunté a las autoridades sobre el paradero de los menores y me dijeron que desconocen este dato. Quién sabe dónde estarán sus niños en ese momento, porque del padre no se sabe absolutamente nada. Es verdad que legalmente Flores cometió un grave error, pero no necesariamente por eso es mala madre.