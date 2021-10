Crónica: Madre latina ataca a su pareja por “irresponsable”

Persiguió al hombre durante la mañana y así descubrió la verdad

La mujer alega que su marido tiene otra y que, además no cumple sus deberes Crónica Madre ataca pareja. La violencia doméstica no solo la sufren las mujeres, sino que también los hombres, aunque muy rara vez estos denuncian por vergüenza o el miedo al qué dirán los demás. El caso que les expondré a continuación es un claro ejemplo de cómo muchos hombres suelen ser agredidos, pero que a diferencia de las féminas generalmente se quedan callados. Isabel Santos, de 45 años, presentía que su marido le estaba siendo infiel. La semana pasada decidió cerciorarse y lo siguió sin que este se diera cuenta cuando salió de mañana supuestamente para su trabajo. Fue entonces que se convenció que, en efecto, ya tenía a otra persona en su vida. Lo esperó a que regresara: Crónica Madre ataca pareja Esa misma tarde, cuando el hombre regresó de sus labores cotidianas, como era de esperarse, Isabel estaba furiosa. Le reclamó y comenzaron a discutir fuertemente. La discusión comenzó a tornarse violenta cuando la mujer lo cacheteó. Él no se defendió, solo trató de evadir que lo siguiera golpeando. Pero ella parecía no estar satisfecha con los manotazos que ya le había dado y se le volvió a ir encima. En esta ocasión, su marido la tomó con todas fuerzas de sus brazos con el afán de contenerla, lo que la enfureció aún más a ella quien, al sentirse agredida, llamó al 911 para denunciarlo.

En cuestión de minutos llegó la policía: Crónica Madre ataca pareja Isabel le expuso a la operadora que su mal marido la estaba atacando, por lo cual enviaron de inmediato a su apartamento un par de patrullas. La mujer pidió asistencia en español porque nadie en la casa hablaba inglés. El oficial Albert Hernández estaba disponible y fue el primero en llegar. Tocó a la puerta y la mujer le abrió. Lo estaba esperando. "Pase adelante", le dijo muy educada. "No gracias", mejor vengan ustedes dos acá, les indicó el uniformado. Cuando la pareja salió del hogar, comenzaron a contarle todo lo sucedido esa noche. Cada uno tenía su propia versión de los hechos.

"Es un irresponsable… Lo que me da no me alcanza" Isabel le contó que a Hernández que su marido es un completo irresponsable, que solo le daba 700 dólares por semana, que no estaba pendiente en ninguna de nada con sus dos hijitos y que, para colmo, tenía a otra mujer, con cuya hija sí daba la vida. "Por la hijastra sí lo da todo, así que quiero que se vaya de aquí". "Mire señora eso problema personal entre ustedes. La verdad no me interesa, solo quiero saber exactamente qué fue lo que acaba de pasar. ¿Quién le pegó a quién? El porqué no es relevante", le dijo el agente. "Ella me pegó a mí. Yo solo la agarré para que dejara de pegarme y por eso los llamó a ustedes", le dijo el marido.

Fue muy honesta la señora Cuando el oficial Hernández le preguntó a Isabel si eso era cierto, ella declaró que sí. “¿Entonces él no le ha pegado a usted?”, la cuestionó el representante de la ley y el orden. “Hoy no. Antes sí, pero ahora solo me agarró de las manos”, respondió ella. Muy honesto de su parte, aunque tanta sinceridad le terminó afectando. Y es que Hernández la esposó en el acto bajo el cargo de violencia doméstica, mientras que la madre mexicana de 45 años lloraba amargamente. “No quiero dejar a mis hijos… Por favor no me lleve”, le imploraba. Todas sus súplicas fueron en vano. Cometió un delito y tenía que pagar por ello.

Isabel se desahogó ante el uniformado: Crónica Madre ataca pareja "Oficial por favor, entiéndame, él es un mal padre. Nunca está pendiente de la cita de nuestros hijos. Aquí tengo las pruebas en mi teléfono de lo que él habla con su amante", le insistía ella. "Señora eso es problema entre ustedes, yo solo vine acá para evitar que se siguieran agrediendo", le recalcó Hernández. "Ahora sí quédate feliz con Vanessa. Que les vaya bien", le dijo Isabel a su marido. Dicen que las mujeres cuando quieren saber algo son mejor que cualquier detective y cuan verdad es esto. Imagínense que hasta el nombre de la otra se sabía ya. "Deja tus celos, te dije que dejaras de pegarme y que no llamaras a la policía", pero no me hiciste caso, le respondió su pareja.