La madre miró hacia ambos sentidos de la calle y aunque vio que venían varios vehículos, creyó que podría pasar sin ningún problema y se lanzó. Aparentemente no calculó bien la velocidad a la que venía uno de ellos y justo cuando estaba en el centro de la carretera, ella y su pequeño fueron arrollados de frente. Archivado como: Crónica Madre hispana arrollada

Este fatídico suceso ocurrió en la Satellite Boulevard, en la ciudad de Duluth, una de las vías más anchas (tiene cuatro carriles) y transitadas del condado de Gwinnett, en la que cada año, mueren o quedan lisiadas muchas personas tras ser arrolladas por cruzar donde no es permitido o por culpa de conductores imprudentes.

No obstante, la señora María quedó en estado de coma por varias semanas. Los médicos detectaron que había tenido un daño cerebral irreversible y llegaron al punto de tratar de convencer a sus hermanos para que autorizaran que ella fuera desconectada para que así pudiera irse de una vez en paz de esta tierra y que dejara de sufrir.

Y es que no puede mover de manera normal su brazo y pierna derechas, ni tampoco hablar, aunque ya emite sonidos, lo cual es una tremenda ganancia. Su pobre e inocente criatura ya se sanó por completo de los golpes y ahora se le ve corriendo y sonriendo en su vivienda. Evidentemente no está en edad para asimilar la pesadilla de la mujer que le dio la vida. Archivado como: Crónica Madre hispana arrollada

De acuerdo con los hermanos de la víctima, esto es un verdadero milagro de Dios, por lo cual se sienten más que agradecidos, puesto que literalmente estuvo, no solo una, sino que dos veces a punto de pasar a la eternidad, pero por alguna razón que nadie se explica, sigue viva, aunque con muchas deficiencias aún.

El incidente está bajo investigación

Las autoridades locales todavía no han llegado a una conclusión sobre este caso, por lo cual todavía no se sabe si el accidente que dejó a María en cama fue causado por error de ella misma al cruzar por donde no debía, que es lo que declaró el chofer involucrado, o si fue culpa de este segundo al ir descuidado o con exceso de velocidad.

“Desafortunadamente María estaba en el momento equivocado en la hora equivocada cuando esto sucedió”, declaró Rubén, un amigo de la familia que les ha hecho el favor de abrirles una cuenta en línea para recolectar fondos con los cuales podrán cubrir los gastos que les esperan en adelante teniéndola a ella en casa. Archivado como: Crónica Madre hispana arrollada