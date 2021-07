La policía y los paramédicos llegaron al sitio en cuestión de minutos y su sorpresa fue que ella todavía estaba con vida, pero no los pequeños. A pesar de los múltiples intentos por revivirlos, absolutamente nada pudieron hacer y no tuvieron más remedio que declarar fallecidos a Mateo y Katherine, ambos de apellido Miranda Jaramillo, de 5 y 6 años, respectivamente.

Los investigadores no tardaron en darse cuenta de que la mujer se había provocado ella misma las lesiones después de haber atacado con el cuchillo a sus propios vástagos ¿Por qué? Repito, solo Dios y ella lo saben en realidad. Bueno y el diablo también. Cuando le preguntaron la causa por la que no logró suicidarse, ella declaró que fue porque le “dolía demasiado”.

Mucha tela que cortar

Tras indagar a fondo entre los allegados de Berenice Jaramillo, me enteré de muchas cosas sobre su vida. Por ejemplo, tanto sus familiares como amigos me contaron que ella estaba deprimida debido a una serie de problemas emocionales. Según me dijeron varias fuentes que no se conocían entre sí, la imputada les había dicho que su hijita había sufrido un abuso sexual.

Eso supuestamente se lo contó Berenice Jaramillo a varias de sus amigas y excompañeras de trabajo en una de las tantas polleras que hay en esa zona del norte de Atlanta, pero prefiero no entrar en detalles hasta que sea la policía misma quien confirme o desmienta tan grave situación. Parece que también había sufrido de violencia doméstica con todas sus exparejas.