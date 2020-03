Crónica: Lo suspendieron sin sueldo por hacer lo correcto.

A Luis Herrera lo dejaron sin trabajo por proteger a los suyos del coronavirus.

¿Será que hay que elegir entre subsistir y sobrevivir en EE.UU.?

Lo que le sucedió a este hispano es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En su lugar, yo tampoco hubiera pensado que lo que creía correcto fuera a tener una consecuencia así. Lo suspendieron sin sueldo.

Resulta que Luis Herrera es un oficial de tránsito que trabaja para un subcontratista del condado de Miami-Dade. Sus padres son mayores y, aunque no vive con ellos y están cumpliendo su aislamiento, no quiere correr riesgos en caso de que tengan una urgencia y tenga que ir a verlos.

Por eso, se puso una mascarilla o tapabocas para ir a trabajar, según NBC.

Luis Herrera pensó que usar una de esas era lo mejor en su trabajo en la estación de metro de Hialeah, donde aún transitan decenas de personas todos los días, incluidos ancianos.

Al ver toda esa gente quiso tomar una medida de seguridad. Pero no solo para no contagiarse de COVID-19, si no para proteger a los pasajeros que pasan por su lado.

Él veía a los ancianos y pensaba en sus padres. Gente frágil a la que hay que proteger.

“Pensé que era una oportunidad justa para que todos estuvieran protegidos, no solo para que estuviéramos protegidos contra ellos, sino para que estuvieran protegidos contra nosotros”, dijo Herrera a NBC.

Pero, en vez de felicitarlo, en su trabajo le dieron un ultimátum: quitarse la mascarilla o irse a casa.

“No voy a quitarme la mascarilla, señor”, contestó. “No quiero correr riesgos inncesarios”

“Lo lamento, Herrera, estás suspendido”, fue la respuesta.

Y Luis, desconcertado y enojado, hizo una publicación en su Facebook.

“Queridos amigos y familia,

Me gustaría informar a todos ustedes que el tránsito del condado de Miami Dade está prohibiendo a sus oficiales de tránsito como yo mismo usar una máscara para protegernos del virus COVID-19. Para mi comprensión, esta es una grave violación de mis derechos bajo las regulaciones federales de OSHA para proteger mi vida y la de otros de un patógeno potencialmente mortal. Tengo derecho a la protección universal y me dijeron que me vaya a casa porque quería usar una máscara para la protección.

Como oficiales de tránsito, estamos arriesgando nuestras vidas cada día para asegurarnos de que el personal de salud esencial pueda llegar a trabajar con seguridad cada día para cuidar a las víctimas del COVID-19. También he oído que los oficiales del departamento de policía de Miami Dade que están siendo desanimados de usar máscaras. Nos arriesgamos a ser infectados por no mencionar volver a casa e infectar a los miembros de la familia ancianos que pueden morir fácilmente por este virus, como mi madre anciana que está en remisión del cáncer.

Por favor, haz conocer esto a todos, no sólo por mí, sino por la seguridad de todos. Si algo me pasa a mí o a cualquiera de mis familiares como resultado de esta negligencia y violación de mis derechos, el condado de Miami Dade se hará responsable.

El sistema Metro Rail es una zona de alto riesgo con altas congregaciones de personas y turistas de todo el mundo poniendo en mayor riesgo personal de seguridad de tránsito. Muchas de estas personas son de países como Italia, China, España y / o Francia, que tiene una grave crisis de infecciones por este virus mortal. Esto es una negligencia por parte del Departamento de Tránsito del condado de Miami Dade, que está poniendo muchas vidas en riesgo.

Por último, pero no menos importante; uno de mis colegas fue enviado a casa ayer desde la estación de Hialeah, que es la misma estación en la que he estado trabajando, con síntomas del COVID-19. Como sabemos ahora tenemos que esperar el período necesario para confirmación y resultados. Le pregunto esto a los funcionarios del condado de Miami Dade, incluyendo Willie Marshall de Allied Universal. ¿Cuántos de nosotros necesitamos estar infectados con este virus o, aún peor, morir así? ¿Nuestras vidas importan más que nuestra apariencia?

Luis E. Herrera

Las respuestas y comentarios muestran que no sólo a Luis le pasó algo así:

“He oído hablar de otros lugares también que no permiten a los empleados usar máscaras y guantes. Eso no es correcto”.

“Estoy de acuerdo contigo mi hermano. Ya estás arriesgando tu vida como oficial de protección de tránsito de ser disparado por algún delincuente. Además, ahora, el condado quiere exponerte al coronavirus sin máscara. Eso es como decirte: “No puedes usar un chaleco antibalas para detener una bala…”.

“Somos asistentes oftálmicos y también nos dijeron que nos quitemos nuestras máscaras. Según OSHA, se puede. Si has estado en el oftalmólogo, sabes que la cara de los pacientes está justo delante de la mía. 🥺 sin embargo todavía tengo que trabajar”.