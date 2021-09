Crónica: “Llévenme a mi casa a Tennessee o si no, a la cárcel”. Hay personas que hasta son capaces de llorar y suplicar para que no se las lleven a la cárcel, pero lo creas a o no, hay muchas otras que hasta piden a gritos lo contrario, en especial las que ya tienen varias experiencias tras las rejas, pues llegan al punto de perderle el miedo a estar privado de su libertad.

“Mis hijos vienen por mi. Los estoy esperando”, les respondió el desconocido. “¿Ya les llamaste?”, le volvieron a cuestionar. “No, porque no encuentro mi teléfono”, les dijo. “Entonces debes de decidir lo que quieres hacer, pero debe ser ahora, porque no puedes seguir acá”, le indicó el agente Spencer.

Me llamó mucho la atención porqué este hispano borracho no sintió el más mínimo temor o preocupación de ir a parar a una fría celda, así es que hice una búsqueda más a fondo de su expediente judicial y me llevé una enorme sorpresa, pues no es la primera vez que cae ahí preso y seguramente tampoco será la última.

En los últimos 20 años el centroamericano ha sido arrestado una decena de ocasiones por diferentes violaciones a la ley, la mayoría de ellas relacionadas con su adicción al licor. Lo han acusado por faltas que van desde intoxicación en la vía pública, hasta de manejar borracho, causar un accidente y darse a la fuga.