Crónica: Latino viola a niña que su esposa ‘cuidaba’ en casa.

Policía asegura que por cuatro años la pequeña sufrió en silencio los ultrajes.

Alberto Hernández enfrenta 13 cargos por los cuales podría pasar el resto de su vida en prisión.

Por tener que trabajar para cumplir con sus obligaciones del hogar, muchas familias hispanas en Estados Unidos, sobre todo madres solteras, se ven en la necesidad de dejar de cuidar a sus hijos pequeños.

A pesar de que hay guarderías por doquier, una gran parte de esas mamás optan por llevarlos a hogares de amigas o personas conocidas que se dedican a cuidar niños, pero por un costo mucho mas bajo que los daydare, como se les llama en inglés.

Aunque los jardines infantiles caseros sean más convenientes económicamente hablando, en cuanto al tema de la seguridad, son los menos recomendados.

Y es que por lo general las guarderías oficiales cuentan con personal entrenado para esa labor y hasta licenciadas.

Además, son más seguras, pues cumplen con requerimientos que una ‘casa cuna’ como salidas de emergencia para casos de incendio u otra catástrofe y preparación para brindar primeros auxilios, por ejemplo.

Pero eso no es todo: siempre tienen cámaras de seguridad para vigilar a los niños y monitorear el contacto que los adultos tienen con estos y de ello precisamente es que quiero hablarles hoy.

Uno de los principales riesgos de las guarderías no licenciadas es que no hay forma de controlar si nuestros hijos están bien cuidados o no.

Se sabe de niñeras impacientes e intolerantes que maltratan a los pequeños cuando se ponen inquietos o que son negligentes y los dejan en el abandono por largos ratos sin atender sus necesidades básicas.

Pero hay otro problema mayor aún. Y es cuando en ese hogar donde cuidan niños, hay algún pervertido que los mira como objetos sexuales, situación que, según los expertos, suele ser más común de lo que tú y yo nos imaginamos.

El caso de una inocente criatura que durante cuatro años alegó haber sido abusada sexualmente por el marido de su niñera.